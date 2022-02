Álvaro Gutiérrez no cierra el plantel de la 'U': "Si hay la posibilidad, encantado"

Universitario de Deportes ha comenzado la Liga 1 de la mejor manera tras ganar sus dos primeros partidos ante Cantolao y la USMP. Esto deja a los ‘cremas’ en el primer lugar y, en esa situación, los ‘merengues’ están próximos a debutar en la fase previa de la Copa Libertadores frente a Barcelona de Ecuador. Por ello el entrenador Álvaro Gutiérrez habló sobre la participación de los de Ate en el torneo continental.

“Yo no me cierro a cerrar el plantel. Si hay la posibilidad de traer jugadores que sumen para el equipo estaría encantado, pero siempre y cuando esté dentro de las posibilidades del club no hay problema. Tenemos un equipo de scouting que siempre se fija en jugadores accesibles para el club”, agregó el estratega de la ‘U’ en conferencia de prensa.

A comparación de la temporada pasada, Universitario ha sumado más jugadores en su plantilla, por lo que cuenta con más alternativas en algunas posiciones. También hay algunos puestos en el campo que no tienen una pieza de recambio exacta, como es el caso de Alex Valera que es el único centro delantero del los dirigidos por Álvaro Gutiérrez.

Como dijo el estratega ‘merengue’ en conferencia de prensa, podría llegar un refuerzo al conjunto de Ate. Cabe resaltar que tendría que ser un fichaje nacional, ya que la plaza de extranjeros estaría copada por Alberto Quintero, Luis Urruti, Federico Alonso, Ángel Cayetano y Hernán Novick. Si Universitario de Deportes quiere incorporar un futbolista más tendría que ser peruano.