Conocido el interés de Al Fateh por Alex Valera, Universitario de Deportes no dejaría ir a su delantero estrella. Llegando a buen puerto las conversaciones en primera instancia, la negativa pasaría por el desacuerdo del entrenador Carlos Compagnucci, que no ve con buenos ojos que se vaya su único centrodelantero.

En ese sentido, Alex Valera está incómodo con la situación y haría hasta lo imposible por llegar al Al Fateh. No siendo convocado por segunda vez consecutiva en el plantel de Universitario, el técnico comentó que el delantero no está centrado y por ahora no lo tomará en cuenta.

De esta forma, los números que propone el Al Fateh podrían ser los que desea todo profesional durante su carrera deportiva: contrato por tres años y un sueldo muy superior al mayor que recibe cualquier jugador del fútbol peruano.

Conocido es que actualmente Alex Valera gana no más de 15 mil dólares en Universitario de Deportes. Con vínculo hasta diciembre del 2022, con una cláusula de renovación automática si es que juega más del 50% de partidos de la temporada, lo que propone Al Fateh es el contrato de su vida.

Proponiéndole un contrato de tres años, el monto que recibiría mensualmente Alex Valera sería de 70 mil dólares. Estimando, y haciendo cálculos, el delantero peruano de 26 años podría enfundarse no menos de 2 millones 500 mil dólares.

Quizá resolviendo su vida con ese monto, Alex Valera hará todo lo posible por hacer su contrato con Al Fateh realidad y, con ello, olvidarse del tema monetario lo que le resta de vida, probablemente.