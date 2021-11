Finalizó la Liga 1 y Universitario pudo clasificar a la fase previa de la Copa Libertadores. Los ‘cremas’ terminaron los trabajos y tendrán descanso hasta el 6 de diciembre, para después retomar los trabajos con mira al torneo local y el campeonato internacional. Gregorio Pérez no irá al certamen continental solo a participar, sino que dijo que irán a hacer más qué eso.

+ El cruce de Liberman con el panel de 'Al Ángulo': "Zambrano me parece mediocre"

+ Periodista argentino sobre Luis Advíncula: "Es el tren negro que necesita Boca"

+ Piensan en el 2022: juvenil regresará a Universitario para sumar a la bolsa de minutos

“Eso no quiere decir que nosotros no nos vayamos a preparar para ser un equipo competitivo. Nosotros no vamos a ir a jugar la Libertadores para ver qué es lo que pasa. No, vamos a ir a buscar resultados. Pero yo no quiero generar ninguna expectativa. Ni ilusionar a nadie. Todos somos realistas y hay que ser sinceros todos”, agregó el estratega uruguayo de cara al torneo continental.

Gregorio Pérez indicó los objetivos de Universitario de Deportes para el 2022 en ambos torneos: “El primer objetivo es salir campeón local. El segundo, paralelamente, es hacer la mejor actuación que podamos en la Copa Libertadores”, declaró el uruguayo en una entrevista con ‘El Comercio’ donde se puede ver que los ‘cremas’ tienen muy claro lo que buscan.

Desde la vuelta de Gregorio Pérez a tienda ‘merengue’ todo han sido buenas noticias en los resultados futbolísticos, tanto así que llegó a clasificar a la Copa Libertadores y cuando retomó a Universitario de Deportes parecía algo muy lejano por la posición donde se encontraba, en ese entonces, el conjunto dirigido por Juan Pajuelo y Ángel Comizzo en su mayoría de partidos.

Finalmente, Gregorio Pérez dijo cómo levantó al equipo para llegar a clasificar a un torneo internacional: “Yo no puedo darte un diagnóstico sobre por qué no funcionaba. Eso no me corresponde. Pero sí encontré un equipo cabizbajo, un plantel preocupado porque no se le daban los resultados. No solo trabajamos en lo físico o táctico, también en potenciar al equipo mentalmente. Darle la confianza porque respaldo lo iban a tener. Eso fue un aliciente importante para que el jugador trabaje bien”.