Germán Leguía es un fiel hincha de Universitario de Deportes desde muy joven, en 1978 cumplió uno de sus más grandes sueños y se unió al club crema, donde vistió esa camiseta hasta 1983. ‘Cocoliche’ tiene en la mente, como si fuese ayer, cuando los merengues jugaron la final de la Copa Libertadores en 1972 contra Independiente de Argentina, donde lamentablemente el conjunto peruano cayó derrotado consiguiendo el subcampeonato.

El exfutbolista, en una entrevista con Depor habló sobre la actualidad de Universitario de Deportes y los problemas que sobrelleva la institución merengue: “Es difícil hacer un equipo, porque no tiene una directiva como lo tiene Alianza. El jugador vive un vaivén de preguntas: “si viene o regresa, va a estar o no va a estar”. Espero que algún día podamos hacer como tiene Alianza, de tener una directiva y ser un club, de no estar en estas peleas con Gremco. Hablar de la ‘U’ ahorita es solo hablar de la hinchada, los chicos que están ahí nuevos, eso es lo que podría valorar ahora”, agregó el exmediocampista.

El también exdelantero del Elche de España se refirió a la diferencia que hay entre los años que jugaba en Universitario de Deportes a el de la actualidad: “No es por nada, pero en esas épocas, el jugador adoraba esa camiseta. Ahora no, porque mañana le ofrecen más plata de otro lado y se van. Se van de la ‘U’ a Alianza, que antes no lo veías. Era después cuando ya estaban en lo último, pero Universitario sacaba jugadores que nadie conocía, venían de provincia como Oblitas, Fernando Cuéllar, Héctor Chumpitaz. Te ponías esa camiseta y era lo máximo”.

Finalmente, el exseleccionado nacional habló sobre la campaña que viene realizando Jorge Araujo con Universitario de Deportes: “Jorge está bien, pero uno tiene que empezar por menores. Para entrenador uno tiene que empezar con menores. Javier Chirinos, ¿cuántos años tiene Javier en menores? Campeones de la Libertadores Sub 20. Él agarró esa generación de chicos, está ahí hace tiempo y nadie le da la oportunidad. Lo peor es que pierdes un partido y ya te quieren sacar. Pones un nacional y la gente no lo apoya, Freddy Ternero perdió dos y ya. A Franco Navarro lo sacaron en tres partidos”.