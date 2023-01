Universitario de Deportes es un club grande en el Perú y a nivel internacional por sus logros deportivos, los cuales fueron gastados por jugadores que han estado por muchos años consiguiendo cosas. Por ende, el recuerdo y gratitud siempre debería existir, así se genera una identidad mayor.

Todos esos cánones están dentro de la rutina diaria en un equipo que se quiere superar todos los días, y la labor de la prensa deportiva es fiscalizar si algo no anda del todo bien. Ya que no todo está resumido en lo que pasa en el rectángulo de juego. Existen denuncias, que también calzan en estos momentos.

La familia de Roberto Chale acusó al actual administrador temporal, Jean Ferrari, de cometer algunos excesos, los cuales faltan a la verdad. Ante la delicada situación de salud del histórico exfutbolista, su hija salió en redes sociales para poder señalar al responsable de algunas inexactitudes. Como principal representante del club merengue, hay un déficit en ese aspecto mencionado.

"Todo este tiempo me he mantenido en silencio, pero ya me parece injusto leer que el señor Ferrari ha salido a decir que nosotros no aceptamos la ayuda que el club ofreció.

Le debería de dar vergüenza mencionar eso, primero porque a él no le nació, mi madre conversó con él y al momento de darle una respuesta lo hizo condicionando que nadie debía enterarse de ese dinero que querían donar ya que hay muchos jugadores con problemas de salud que quisieran entrar en cola para que el club los apoye, esas fueron sus palabras, no contento con eso ofreció una suma de S/.20 mil soles como última y única ayuda, con la condición de que si esto se filtraba nos podrían demandar por S/.150 mil soles, mi padre en ese momento estaba siendo dializado en una clínica local". Comienza diciendo la persona más allegada a don Roberto.

Cabe señalar, que hace poco en su cuenta personal de Instagram hizo un reclamo más general. Ahora, se dirige de forma frontal con nombre y apellidos: "El seguro médico que el club le da no cubrió la cirugía de vascularización, la cual tiene un costo de más de 100 mil soles y cada prueba u atención requerida era una batalla con la aseguradora ya que no querían cubrir absolutamente nada. Nosotros somos una familia que solo pide justicia por nuestro padre, fuimos engañados en la clínica donde se le atendió, supuestamente mi papá no perdería la pierna y todo estaba resuelto, perdimos 6 valioso meses confiando en ellos. En reiteradas oportunidades se conversó con la directiva de la U incluso para que nos ayuden a llegar al seguro social, pero finalmente tuvimos que gestionar esto por otros lados".

Lastimosamente, todo lo que se vive en las últimas horas con respecto al ex entrenador merengue, es una incertidumbre por completo: "Hemos luchado y peleado contra una enfermedad muy cruel para que mi papá no pierda la pierna con la que jugó fútbol y la cual lo hizo ser quien es para finalmente no tener éxito y encima tener que ser juzgados por gente que ignora el tema de su deuda y de todos los maltratos que ha recibido de parte de Universitario de Deportes". De esta manera concluye su extensa carta, donde señala al responsable de estos malestares.