Cuando se oficializó su fichaje por el equipo 'merengue', se encendieron las alarmas por su hinchaje. Joao Villamarín no le teme al reto de jugar en el equipo 'rival' del cual es hincha. El ex goleador de Sport Boys del Callao fue claro, y se alejó de las polémicas.

En charla con DIRECTV SPORTS, el también ex Ayacucho FC, se alejó de los problemas en redes sociales: "No tiene nada que ver lo que haya pasado atrás o lo que hayan interpretado. Estoy agradecido con Universitario, me debo a esta institución y voy a matar por cumplir los objetivos grupales".

+ ¿Percy Liza al Anderlecht de Bélgica? Esto es lo que se conoce hasta el momento

+ Todavía falta: Alianza Lima confirmó las posiciones que buscan reforzar para el 2022

+ ¿Define su futuro? Paolo Guerrero sueña ser campeón nacional con Alianza Lima frente al Comando Sur

Como se sabe, fueron aparecieron fotografías de Villamarín cuando era más joven, y hacía claras publicaciones en favor de Alianza Lima. Lo cual no gustó tanto al hincha de la "U", quien al día de hoy lo tiene bien marcado, ante cualquier acción o declaración fuera de lugar.

"El fútbol me llevó por todo el Perú. Pasé por el calor de la selva y del norte. La dificultad de la altura y la quimba del Callao me hicieron mejor jugador. Mis goles se gritaron en el norte, centro y sur. Ahora, mi experiencia estará junto a la garra e identidad de este gran club". Fue su carta de presentación, cuando apareció en las redes sociales del conjunto de Gregorio Pérez.