Tras la renuncia de Carlos Compagnucci, Universitario de Deportes no ha querido perder el tiempo y ya se supo en operación de búsqueda para el reemplazo del argentino, que los dejó en el puesto 14 con 3 puntos en la tabla del Torneo Apertura Liga 1 - 2023.

Al parecer, los cremas ya tendrían definido el perfil de técnico que los ayudaría a salir de la crisis que viven actualmente y solo serían horas para anunciarlo oficialmente. Ese candidato sería el uruguayo Jorge Fossati, que cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol con mucha experiencia y que estaría muy cerca de ponerse el buzo. Según lo confirmado por él en una entrevista para el diario Depor.

“Me lo han preguntado y te respondo. Sí, en las últimas horas se han contactado conmigo y sí, me enteré de la salida del colega (Carlos Compagnucci), pero no es más que eso, por ahora, no hay (nada concreto), hay avances, por supuesto, pero no hay nada terminado, es lo único que voy a decir”, sostuvo el estratega.

FOTO: GETTY

Recordemos que Fossati cuenta con un currículum de mucha experiencia, fue campeón en Uruguay, Ecuador, Paraguay y Qatar, además de haber dirigido a la selección uruguaya. En 2009 ganó la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana con el LDU de Quito.

El entrenador también dejó en claro, que a diferencia del año pasado, cuando hubo un primer contacto, esta vez se encuentra disponible.

“Más allá que lo tomó diferente al año pasado, (ahora) estoy libre, estoy viendo varias cosas y como dije el año pasado es un honor que Universitario esté pensando en nosotros”, agregó.

Con esta declaración, se confirma las pistas que dejó este último lunes el Gerente Deportivo merengue Manuel Barreto, quien mencionó que lo más probable que el nuevo técnico sería extranjero.

FOTO: UNIVERSITARIO DE DEPORTES

Además, según el medio escrito, informó que los de Ate definirían a su nuevo DT en las próximas horas, y que estaría llegando a la capital este sábado y al día siguiente estaría presenciando el encuentro de su nuevo equipo ante FBC Melgar y el lunes estaría asumiendo para el duelo por la Copa Sudamericana ante Cienciano.