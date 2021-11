Nelson Cabanillas cerró una temporada importante con camiseta de Universitario de Deportes. Se afianzó como un lateral izquierdo de confianza, a pesar de no ser una posición que él dominaba en un principio. Pero el futbolista formado en la academia de don 'Héctor Chumpitaz' cumplió.

El joven futbolista en la última jornada, mientras enfrentaban a FBC Melgar no estuvo del todo cómodo por su zona, porque durante el encuentro tuvo disputas personales con un excompañero. Hablamos de Kevin Quevedo, un viejo conocido cuando ambos jugaban en las formativas de la "U".

En charla con RPP Noticias, el ex delantero, y hoy defensor aseveró: "Kevin Quevedo pensó que por conocerlo no iba a entrarle fuerte. Comenzó a insultarme, me dijo que luego del partido nos vemos. No me agredió, yo decidí ignorarlo, pero salieron los más grandes a sacar cara por mí".

Como se sabe, una vez terminado el duelo entre 'cremas' y 'rojinegros', donde vencieron los 'merengues' por 2-1, gracias a los goles de Luis Urruti y Alex Valera. Kevin Quevedo empezó una trifulca, donde quiso ir a las manos con Nelinho Quina. Pero esto no pasó a mayores, sin embargo, estas revelaciones de Nelson Cabanillas reaniman el tema.