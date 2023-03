No les salió del todo bien: Nelson Cabanillas elogiado por el club merengue y los hinchas lo critican por su bajo rendimiento

Universitario de Deportes vive un momento loable por su presente económico, junto a lo potenciado que está desde el plano deportivo. Por eso, es valioso reconocer esa proyección alcanzada al día de hoy, pero no todo es color de rosas, debido a eso, es interesante analizar este caso.

Porque cuando la "U" subió hace poco un video sobre un jugador, que tiene el apelativo de CRACK por su apellido, pero no recibió buenos comentarios. Debido a que quizás no le hace bien ese tipo de elogios, o porque no es un contenido que le favorezca al profesional en cuestión.

Se trata de Nelson Cabanillas, el lateral izquierdo de la "U" en las últimas temporadas. Quien ha tenido una progresión en su carrera correcta, al punto de hacerse el dueño de esa banda, con la competencia de José Bolívar a sus espaldas. Por su buena técnica, y desplazamientos, hoy parece ser indiscutible.

Universitario de Deportes colocó un post donde tituló: "����������, ��������", quien después de un córner anotó un tipo gol olímpico. En dos ángulos distintos se ve como el balón ingresa por el centro del arco y sin mayor potencia. Ese hecho lo vieron los hinchas, quienes lo criticaron por hacer este tipo de ejemplos.

Y una voz conocida, por su hinchaje por la "U", junto a la trascendencia de su carrera profesional, como la de Nicolás Salazar. El periodista de TV Perú Noticias, no está para nada de acuerdo con estos hechos: "A este muchacho le están haciendo daño con este tipo de videos. Por eso es que en la cancha es pura pose y mucha displicencia". Como él, muchos piensan igual. Cuidar la imagen es lo principal, al parecer.