Por su bajo rendimiento: Emanuel Herrera no seguiría en Universitario de Deportes

Emanuel Herrera llegó para ser la carta de gol, repetir jornadas históricas dentro del fútbol peruano, tan iguales o mejores a cuando vestía la camiseta de FBC Melgar y Sporting Cristal. La Maquinaria para este año dejó la segunda división del fútbol mexicano, y probar suerte en el cuadro merengue.

El atacante argentino, con todo ese cartel previo, buscará en la "U" competir al más alto nivel, lo cual hasta ahora no demostró. Siendo un dolor de cabeza para quienes confiaron en su talento y jerarquía. Todo este preámbulo lo realizamos para entrar al detalle que cuenta el Diario Trome, con una serie de datos picantes.

Fiel a su estilo, el medio de comunicación explica cómo ven ahora mismo al ex Montpellier de Francia: "En Ate, los dirigentes y cuerpo técnico no entienden por qué Emanuel Herrera no alcanza un mejor nivel futbolístico. Es un importante para lo que busca el DT Carlos Compagnucci, pero su bajo rendimiento habría provocado que más de uno revise su contrato para ver la posibilidad de encontrar una cláusula y ver la forma de interrumpir el vínculo, si las cosas se complican".

Desde ya, según cuenta el popular portal web, están apurando desde las áreas respectivas para sacar su más alto nivel. Pero todavía, el jugador se siente preparado para responder a esas exigencias: "Para alcanzar su mejor forma necesita más tiempo, pero en la ‘U’ no hay espacio para la paciencia. Ayer, fue presentado oficialmente el defensa paraguayo Williams Riveros".

Y acá llega lo definitivo, partiendo por el lado de que estarán contratando otro competidor en ofensiva: "Universitario de Deportes podrá estar sumando un nuevo refuerzo en las próximas horas. El futbolista peruano de 20 años, Yuriel Celi, tendría ya un acuerdo para llegar a tienda crema en calidad de préstamo, proveniente del Hull City". ¿Se acabó la magia con el Ema?