El futuro profesional de Alex Valera sigue siendo incierto, y, por ende, no jugará el partido contra Deportivo Municipal.

Sigue la novela: Alex Valera no jugará contra Deportivo Municipal

Universitario de Deportes no tendrá a su goleador nuevamente en el torneo local, porque la relación entre la directiva y el futbolista más importante del plantel, no mejora con el paso de los días. Al punto de, nuevamente, verlo alejado del partido que vendrá esta semana como local ante Deportivo Municipal.

Con este sería su tercer cotejo ausente del once titular, y como recambio. La problemática ya la sabemos, el cuerpo directivo no lo deja salir con destino al fútbol de Arabia Saudita, precisamente Al-Fateh. Ya que estaría rompiendo el proyecto que justificó la semana pasada el gerente deportivo, Manuel Barreto.

Con información del portal periodístico 'El Desmarque', específicamente, desde su cuenta de Twitter. Se dio por concluida la semana para 'Metralleta', porque continúa haciéndose presente a su trabajo, pero no ingresó con el grupo a realizar los movimientos diarios. Bajo ese concepto, queda desafectado en la lista de convocados contra Municipal.

Lo que menciona el medio de comunicación es lo siguiente del ambiente, con todas sus letras: "Alex Valera tampoco entrenó hoy con el plantel, lo hizo aparte. Tampoco será considerado para el partido ante Municipal, siendo el tercer partido consecutivo que se pierde. Mientras la administración sigue en silencio, sin resolver un problema que perjudica a la U".

Universitario de Deportes jugará contra el cuadro 'edil' este sábado desde las (6:00 PM - HORA PERUANA), en el 'Estadio Monumental' por la jornada 5 del torneo clausura. Será el tercer cotejo consecutivo donde no tendrá minutos el atacante de la Selección Peruana. Antes no jugó vs. Carlos Stein y César Vallejo respectivamente.