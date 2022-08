El ex delantero de Universitario de Deportes, Alex Valera, habló antes de partir para Al-Fateh. Confirmando su pésima relación con la directiva encabezada por Jean Ferrari.

Alex Valera destruye a Jean Ferrari: "La relación, no terminó nada bien"

Alex Valera es un jugador que está cumpliendo un enorme sueño como futbolista profesional, deja Universitario de Deportes después de consolidarse como figura, junto a un dinero muy importante para las arcas 'merengues'. Convirtiéndose con el paso del tiempo, y con el apoyo de sus goles, obviamente, en un producto de exportación para el mundo entero.

Desde Arabia Saudita confirmaron que estará presente en el Al-Fateh, todo está finiquitado. Lo único extraño, hasta el momento, es la forma de cómo se consolidó la transferencia. Porque en un principio, se dijo que no saldría bajo ningún concepto. Pero días después, la idea cambió de manera radical, posterior a recibir una jugosa oferta, la cual lo liberaba de toda presión.

'Metralleta' bastante incómodo hablo en 'Willax Deportes', contando su verdad sobre lo que vivió en los últimos días con la directiva 'estudiantil'. Ojo a lo que menciona el goleador peruano, deja frases para interpretar: "Si se manejó bien o mal, ya depende de ellos. Ellos saben la verdad, ya no quiero crear un ambiente negativo, quiero que el grupo esté bien".

Afirmando después, que tanto administrador temporal, como gerente deportivo, no tuvieron la gentileza de acercarse a darle la despedida. Ni tampoco cerrar el trato de la mejor manera, a pesar de la inyección económica que dejaba el jugador: "La última vez conversé con Barreto, se acabó, no hubo una despedida formal. Igual estoy tranquilo. No hemos tenido conversaciones (sobre Ferrari). Ambos nos alejamos".

Alex Valera comenta todo esto, después de la conferencia de prensa de Manuel Barreto. Donde se mostró incómodo el ex entrenador de Sporting Cristal, por los cuestionamientos de la negociación con el club árabe. Respondiendo algunas consultas de mala gana, y hasta soberbia, según se leyó en las reacciones en redes sociales. El hincha ahora deberá decidir a quién apoyar.