Habiendo obtenido sus primeros tres puntos en el Torneo Apertura de la Liga 1, Universitario de Deportes venció con contundencia a la Academia Deportiva Cantolao. Presentando un cuadro ofensivo, muchos se sorprendieron por la ausencia de Piero Quispe joven baluarte del cuadro crema.

El mediocampista peruano de 21 años, con el dorsal 36 en la espalda, permaneció todo el cotejo en la banca de suplentes y, ante esto, este miércoles Carlos Compagnucci fue consultado por su decisión, ya que la temporada 2022 el volante había sido vital en el plantel crema.

"Es un integrante más del plantel, que nos ha dado mucho el año pasado y ha tenido un buen nivel. Simplemente que, por ahí en esta pretemporada, no ha tenido el nivel con el que ha terminado, pero entiendo que al incorporarse una semana tarde le costó un poco", reveló Carlos Compagnucci en conferencia de prensa.

Siguiendo esa línea, el técnico Carlos Compagnucci llenó de virtudes a Piero Quispe y él espera que el mediocampista recupere su mejor forma, de cara a lo que resta del Torneo Apertura de la Liga 1.

"Piero es un jugador fundamental, al cual aprecio mucho y lo quiero ayudar. Pero también a los otros 25 o 26 jugadores de campo, más los cuatro arqueros que tengo. Así que él tiene que trabajar y seguir creciendo porque esto es largo. A pesar de su corta edad ha tenido muchos partidos en primera y este torneo nos va demandar un esfuerzo físico importante por la cantidad de partido que habrá entre semana. Qué no haya estado el partido anterior, no quiere decir que no esté el próximo", cerró Carlos Compagnucci en conferencia.

Veremos si la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1, cuando Universitario de Deportes visite a Unión Comercio este domingo 12 de enero en el estadio IPD de Moyobamba, Piero Quispe tiene oportunidad de jugar o volverá a estar en el banco de suplentes.