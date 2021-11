Jean Ferrari tomó la palabra cuando le preguntaron sobre un delantero que aún se hace extrañar. En Universitario de Deportes los goles y trascendencia de Jonathan Dos Santos son inviables a mediano plazo. Y así fue la explicación del administrador temporal en conferencia de prensa este último martes 2 de noviembre.

La consulta fue clara, si el delantero uruguayo era una posible incorporación para la próxima temporada: "El regreso de Jonathan Dos Santos a Universitario es inviable. Su alto costo hace imposible y está teniendo continuidad en Querétaro". Fue lo que señaló el también gerente deportivo.

A este comentario tajante, se le sumó la opinión del actual entrenador de Universitario de Deportes, Gregorio Pérez: "No he estado en comunicación con Jonathan Dos Santos. Su futuro es quedarse en México". Dejando en claro que 'El Bicho', como se le conoció en el fútbol peruano, no será uno de los refuerzos para el próximo año.

Cabe señalar que Jonathan Dos Santos tras una genial temporada con la "U", se fue al Querétaro de México, donde recién en los últimos partidos tomó fortaleza. Empezó a marcar goles, y se hizo titular indiscutible. Superada sus lesiones, se le abrió el arco, y esto está haciendo imposible su vuelta al club donde mayor cariño recibió.