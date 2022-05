En un reñido cotejo, Universitario de Deportes derrotó 3-1 a Alianza Atlético por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1. Venciendo así al líder del campeonato, el cuadro crema sumó tres puntos en la tabla, pero más de moral gracias a los goles de Nelinho Quina y Alex Valera. Marcó para la visita el primero del cotejo Joaquín Aguirre.

Empezando de una forma que no imaginaban, Universitario de Deportes empezó el partido de manera aguerrida, pero fallando de cara al arco de Diego Penny, no pudieron abrir el tanteador. El que sí lo hizo fue Joaquín Aguirre. El lateral izquierdo remató tras un error en la defensa del cuadro local en el estadio Monumental.

La primera parte de este cotejo iba a ser al rojo vivo, pues Alianza Atlético se adelantaría en el marcador en el minuto 23 con una excelente volea de Joaquín Aguirre, dentro del área, que José Carvallo no pudo contener. Los dirigidos por Jorge Araujo no se quedarían cruzados de brazos y a los 28 de penal Nelinho Quina igualaría las cosas en el estadio Monumental. Los locales no estarían contentos con el empate y Alex Valera a falta de 4 para concluir el primer tiempo, tras un cabezazo, anotaría el 2-1 que dejaría a los ‘Merengues’ con el marcador a favor al finalizar los primeros 45.

En la segunda mitad, el partido no bajaría su ritmo y tras un airoso reclamo hacia el árbitro, Jesús Arizmendi recibiría la cartulina roja dejando con 10 hombres a los visitantes a 6 minutos de haber comenzado el cotejo. Con uno menos, el equipo norteño iría por empatar el encuentro con disparos de larga distancia sobre el pórtico de José Carvallo que no generarían mucho problema. Universitario de Deportes buscaría el arco mediante triangulaciones que finalmente no prosperarían. A los 38 Aldo Corzo ganaría un balón para descargar sobre Alex Valera que tras una gran definición puso el 3-1 cerrando el compromiso.

Con este resultado, Universitario de Deportes se ubica en el tercer puesto del Torneo Apertura sumando 23 unidades en 13 partidos, metiéndose así a la pelea por la primera parte del campeonato. Mientras que Alianza Atlético, de momento, se mantiene en el primer lugar con 25 puntos en el Liga 1.