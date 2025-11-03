Alex Valera, el destacado delantero de Universitario de Deportes y figura clave en el reciente tricampeonato de la Liga 1, ha conmovido profundamente a la hinchada crema con una declaración que va más allá de lo contractual. En una entrevista reciente para el canal de YouTube En la Barra con el Black, el atacante de 29 años reveló su deseo de retirarse en el club merengue, generando un gran entusiasmo entre los seguidores.

Alex Valera muestra su amor por Universitario

Valera, quien se ha consolidado como un referente en la “U” por su capacidad goleadora y determinación, fue consultado sobre sus aspiraciones a largo plazo, desestimando los rumores de mercados internacionales. Sin dudarlo, señaló a la institución estudiantil como el final de su carrera deportiva: “Me quiero retirar en Universitario”, afirmó, disipando cualquier duda sobre su fuerte conexión emocional con la camiseta.

Esta afirmación no es un comentario aislado; se suma al objetivo personal de alcanzar los 100 goles con la camiseta crema antes de considerar una posible salida al extranjero. Con 71 tantos en su haber, Valera demuestra su ambición por dejar un legado imborrable en el club, priorizando hacer historia en Perú, incluso si ello implica posponer ofertas de ligas como la brasileña (se reportó el interés de Ceará) o la de Arabia Saudita.

Universitario ganaría más adelante con Alex Valera

La promesa de querer finalizar su carrera en el Estadio Monumental es un alivio para la hinchada, que teme la partida de su principal referente ofensivo. En un fútbol cada vez más dinámico y centrado en la venta de jugadores, la declaración de Valera es vista como una garantía de que, si es transferido al exterior, su regreso será una prioridad innegociable, estableciendo un compromiso de por vida con los colores del club.

La noticia, difundida por En la Barra con el Black, ha sido recibida con euforia en redes sociales. Los aficionados interpretan el deseo de Valera como un “refuerzo absoluto” para la moral del equipo y un reconocimiento a su trayectoria, vital no solo en los campeonatos nacionales, sino también en las participaciones internacionales del equipo.

Alex Valera sueña con hacer su gran historia

Con la mira puesta en la próxima temporada y el objetivo de revalidar el título, las palabras de Alex Valera no solo reafirman su compromiso deportivo actual, sino que consolidan su imagen como un futuro ídolo y leyenda que busca escribir el último capítulo de su carrera en el club que lo vio triunfar. Su visión a futuro es un testimonio de lealtad en el fútbol moderno.

