Universitario de Deportes lideró el Torneo Clausura 2025 de principio a fin y logró coronarse tricampeón de la Liga 1. Una de las figuras más importantes en este logro fue Alex Valera.

El delantero fue fundamental en el equipo titular de Jorge Fossati, registrando 17 goles en la temporada y superando incluso a Diego Churín en protagonismo. ‘Valegol’ se adaptó con facilidad al esquema y fue el encargado de anotar el gol que selló el campeonato.

A esto se le suma que más allá de su aporte en el campo de juego, también se ha convertido en líder, tanto fuera como dentro de él. Fue por esto que durante una reciente entrevista reveló de quién fue la idea del polémico baile que se viralizó en el festejo del tricampeonato.

¿Qué dijo Alex Valera sobre el baile que se hizo viral?

Alex Valera no solo comandó el ataque de Universitario, sino que también fue el encargado de liderar un polémico baile tras conseguir un nuevo título nacional en Tarma, el cual recordó la celebración de Fernando Gaibor en la Bombonera tras eliminar a Boca Juniors de la Copa Libertadores.

Durante una reciente entrevista con el programa de YouTube ‘En La Barra con Black’, el delantero de 29 años explicó el significado detrás del video que terminó haciéndose viral.

“Fue de la nada en realidad. Yo le dije a la gente, luego del remontar en Tarma, celebremos con un bailecito y todos me siguieron. La gente estaba eufórica, lo hicimos y salió lindo. Tratamos de no hablar, ya que la boca castiga y por eso vamos tranquilos. Siempre celebramos a fin de año”, explicó.

Sus sensaciones luego de anotar el gol del tricampeonato

Por otro lado, se mostró bastante emocionado al hablar del gol que selló el tricampeonato de Universitario. El ‘9’ confesó lo especial que fue para él anotar en un partido tan decisivo, resaltando la importancia de contribuir directamente al título del equipo.

“Fue una sensación increíble. La verdad estaba cansado y con ese gol sentí paz. Había mucha presión y ese partido en Tarma lo comenzamos perdiendo. Me arrodillé de lo cansado que estaba”, reveló.

Los goles de Alex Valera en 2025

vs. Barcelona SC (Copa Libertadores)

vs. Cienciano (Torneo Apertura)

vs. Sport Huancayo (Torneo Apertura)

vs. Melgar (Torneo Apertura)

vs. UTC (Torneo Apertura)

vs. ADT (Torneo Apertura)

vs. Atlético Grau x2 (Torneo Apertura)

vs. Cienciano (Torneo Clausura)

vs. Atlético Grau (Torneo Clausura)

vs. Sport Huancayo (Torneo Clausura)

vs. UTC x2 (Torneo Clausura)

vs. Cusco x2 (Torneo Clausura)

vs. Sporting Cristal (Torneo Clausura)