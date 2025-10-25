Es tendencia:
Alex Valera rompió el silencio sobre su futuro y reveló si jugará en Universitario en 2026

El delantero nacional no se guardó nada y dio detalles sobre su futuro en el cuadro 'crema'. Conoce todo lo que dijo.

Por Nicole Cueva

Alex Valera se refirió a su futuro en Universitario.
Alex Valera se refirió a su futuro en Universitario.

Para los seguidores de Universitario, Alex Valera es una pieza clave en el ataque, destacando por su experiencia y protagonismo en la Liga 1. A poco de cerrar el Torneo Clausura con el título en sus manos, el delantero vive uno de sus mejores momentos dentro del plantel ‘crema’.

Antes de abordar el avión con destino a Tarma, donde el cuadro ‘merengue’ enfrentará este domingo a ADT buscando el tricampeonato, el ‘9’ fue abordado por la prensa en el aeropuerto internacional Jorge Chávez y se refirió al gran momento que vive el equipo y respondió una curiosa pregunta de los periodistas.

¿Alex Valera es ídolo de Universitario?

No me considero ídolo, ídolo solo hay uno en la ‘U’; yo solo hago mi trabajo”, expresó Alex Valera cuando fue consultado sobre el reconocimiento que recibe por parte de los hinchas.

Asimismo, agregó lo siguiente: “Es una motivación para mí para poder seguir entrenándome de la mejor manera y poder seguir dándole al club muchas alegrías”.

Cabe resaltar que, el atacante continúa siendo una de las figuras más destacadas en el ataque y, durante toda la temporada, ha ratificado su condición de pieza fundamental en el esquema de Jorge Fossati.

¿Qué dijo sobre su futuro?

Alex Valera aún tiene un año más de contrato con Universitario, aunque la dirigencia no descarta la posibilidad de que el delantero reciba una nueva oportunidad para continuar su carrera en el extranjero.

Eso todavía se ve más adelante. Como él (Álvaro Barco) lo dijo, eso se ve a fin de año y por mi parte yo quisiera quedarme toda la vida, pero también creo que depende de lo que ellos busquen para el club más adelante. Si estoy en sus planes o no, eso se verá más adelante”, respondió al ser consultado sobre una posible renovación.

“No sé si vamos a regresar con el tricampeonato, pero queremos hacerlo. Primero tenemos que jugarlo y hacer las cosas que hemos venido haciendo para poder sacar un resultado positivo”, sentenció.

