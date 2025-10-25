¿Universitario campeón? Qué pasa si Cusco FC gana, empata o pierde ante Atlético Grau

Tras un acertado ajuste táctico de Jorge Fossati en la segunda mitad, Universitario de Deportes venció por 1-0 a Sporting Cristal en el Estadio Nacional, quedando muy cerca de conseguir el tricampeonato de forma directa, sin necesidad de jugar una final.

Con 36 puntos y un dominio absoluto en el Torneo Clausura, el cuadro ‘crema’ mantiene una ventaja de 10 unidades sobre su escolta Cusco FC, que suma 26 puntos y aún tiene un partido pendiente. De esta manera, el desenlace del campeonato dependerá de lo que ocurra con ambos equipos en la fecha 16 del segundo torneo del año.

Mientras los ‘merengues’ enfrentarán este domingo a ADT en el estadio Unión Tarma, el equipo de Miguel Rondelli hará lo propio hoy sábado ante Atlético Grau en el Inca Garcilaso de la Vega. Con las cuentas claras, existen varios escenarios que podrían definir el desenlace del certamen, teniendo en cuenta que los cusqueños son los únicos con chances de impedir la celebración de la ‘U’.

¿Qué pasa si Cusco FC le gana a Atlético Grau?

El primer escenario posible contempla una victoria de Cusco FC frente a Atlético Grau, resultado que forzaría a Universitario a conseguir también un triunfo ante ADT en su visita a Tarma.

Si los de Ate logran sumar de a tres, incluso con el triunfo de los cusqueños, se coronarían tricampeones, ya que conservarían su ventaja de 10 puntos cuando solo quedarían nueve en juego.

¿Qué pasa si Cusco FC empata con Atlético Grau?

En otro escenario, si el equipo de Miguel Rondelli iguala ante Atlético Grau, a Universitario le bastaría con conseguir un empate en Tarma para asegurar el título.

No cabe duda de que el estadio Unión Tarma lucirá repleto de hinchas ‘merengues’, quienes emprenderán un largo viaje con la ilusión de presenciar un nuevo capítulo glorioso en la historia del club.

¿Qué pasa si Cusco FC pierde ante Atlético Grau?

Por último, si Cusco FC cae ante Atlético Grau, Universitario se proclamará campeón automáticamente, sin necesidad de disputar su encuentro. En ese caso, el duelo frente a ADT solo servirá para cumplir con el calendario, aunque se convertirá en una jornada especial para los hinchas ‘cremas’ que viajen a Tarma, quienes podrán celebrar un día histórico lleno de alegría y festejos.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

