¿André Carrillo fichará por Universitario? Álvaro Barco dio inesperada respuesta: “no cabe la…”

Universitario de Deportes se ha convertido en uno de los equipos más deseados de los últimos tiempos en el fútbol peruano. Su gran momento ha llamado la atención de varios jugadores, incluso de los identificados por parte de Alianza Lima, su clásico rival. Es así como André Carrillo es uno de los que podría sorprender al ponerse la ‘crema’.

Álvaro Barco, gerente deportivo de la ‘U’ habló hace poco con el medio Pase Filtrado. Hablando de muchos temas, entre ellos el posible fichaje de André Carrillo. Futbolista que en reiteradas oportunidades ha hablado muy bien de los ‘cremas’ pese a su pasado en Alianza. Incluso mencionó que no le cierra las puertas al conjunto de Ate.

Es así como el directivo contestó sin pelos en la lengua: “No cabe la menor duda que es un jugador diferente; pero habría que evaluar si es que verdaderamente un jugador de esa magnitud tiene posibilidades de venir a un club de Perú, hablando presupuestalmente“.

Esto debido a que si algo caracteriza a la nueva directiva con Franco Velazco a la cabeza, es la búsqueda de un equilibrio en el club. Por lo que el tema económico es muy importante, no buscan pasarse del presupuesto para evitar problemas a futuro.

“No hacer locuras porque el club tiene objetivos deportivos importantes, pero también financieros que en un futuro nos permitan tener autoridad absoluta sobre las decisiones, no como hoy pasa, que hay una dependencia hacia una institución del Estado (SUNAT) que nos obliga a estos pagos que tenemos que hacer”, exclamó.

¿Qué dijo André Carrillo sobre llegar a Universitario de Deportes?

Hay que recordar que el mediocampista del Corinthians esta temporada tuvo una entrevista para el programa ‘Sin Casette’. En el cual habló de la posibilidad de ir a Universitario de Deportes, dejando abierta esta chances de llegar al cuadro de Ate si es que se dan las oportunidades.

“Yo no cierro ninguna puerta, no puedo. Es una carrera que uno no sabe qué va a suceder más adelante. No sé si mañana Alianza Lima me quiere, si Sporting Cristal me quiere, si la ‘U’ me quiere, no tengo ni idea. Por eso yo lo tomo así con naturalidad“, respondió.

André Carrillo sin fútbol por una lesión

Lastimosamente para el mediocampista nacional, sufrió una importante lesión que hoy lo tiene fuera de las canchas esperando volver muy pronto. En una jugada se vio afectados los ligamentos en el tobillo izquierdo, lo cual lo obligó a tener que pasar por el quirófano. Y ahora está trabajando en su recuperación para intentar recuperarse lo más pronto posible.

