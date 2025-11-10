Es tendencia:
¿Christian Cueva cerca de ser fichaje en Universitario? Decisión tomada en el cuadro tricampeón

La posibilidad de ver a Christian Cueva con camiseta de Universitario. Termina siendo algo concreto. Al punto, de que se habla en la interna.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

El futuro de Christian Cueva, y su posible llegada a Universitario de Deportes, se ha convertido en un tema central en el fútbol peruano. A pesar de tener contrato con Emelec hasta mediados de 2026, la complicada situación del volante en Ecuador lo acerca cada vez más a la Liga 1, generando gran expectativa entre los aficionados cremas y obligando a la directiva a definir una postura.

¿Christian Cueva llegaría a Universitario?

Franco Velazco, administrador temporal de Universitario, ha comunicado que la directiva está evaluando la situación de Cueva con cautela. Velazco señaló que “Eso lo está evaluando Álvaro (Barco), tenemos que conversarlo en la interna, qué es lo mejor para la ‘U’. No estamos concentrados en un solo jugador, sino vamos a ver las mejores alternativas para reforzar”. Esto confirma que Cueva es una opción seria, pero no la única, y que su posible incorporación será analizada minuciosamente por su calidad.

Christian Cueva jugando en Emelec de Ecuador. (Foto: X).

La decisión tomada como tal, no implica un fichaje confirmado, sino el inicio de un proceso de evaluación riguroso. Velazco explicó que la llegada de Cueva a la ‘U’ “depende de muchos factores que deben evaluarse con Álvaro en la interna del club”. Estos factores incluyen no solo los aspectos económicos y legales para resolver su vínculo con Emelec, sino también su encaje deportivo en el esquema de Jorge Fossati, con quien mantiene una buena relación.

Universitario esperaría por Christian Cueva

Existen factores externos que podrían influir en la decisión. El entorno de Cueva estaría presionando para que priorice un regreso a Lima, buscando cercanía con sus hijos y, según rumores, por el deseo de sus padres, quienes serían hinchas de la “U”. Sin embargo, Cueva también ha recibido interés de Alianza Lima, su club de preferencia, así como de Sporting Cristal y, con mayor énfasis, de Sport Boys.

Así quedó la tabla de posiciones de la Acumulada 2025 tras las victorias de Cusco FC y Sporting Cristal y el empate de Universitario

A nivel deportivo, la directiva de Universitario reconoce la calidad de Cueva como un “excelente jugador”. No obstante, su posible incorporación se valorará en función de su estado físico y su rendimiento reciente, que ha sido irregular. El club, tricampeón nacional y próximo participante de la Copa Libertadores 2026, busca un refuerzo que garantice un impacto inmediato y estabilidad en un plantel ya consolidado y ganador. La prudencia es clave ante la necesidad de formar un equipo competitivo internacionalmente.

Christian Cueva sabrá su futuro pronto

En los próximos días se definirá si Christian Cueva regresa al fútbol peruano y si Universitario decide apostar por su fichaje. La decisión final dependerá de una evaluación rigurosa del comando técnico y la gerencia deportiva. El club de Ate sopesa cuidadosamente si los beneficios de incorporar a un jugador de su calibre superan los riesgos y las complejidades de un fichaje tan significativo. De concretarse, sería uno de los pases más sorprendentes de los últimos años.

DATOS CLAVE

  • Christian Cueva tiene contrato vigente con Emelec hasta mediados de 2026 según diversas fuentes.
  • El administrador temporal de la ‘U’, Franco Velazco, evalúa su posible llegada con Álvaro Barco.
  • Universitario de Deportes, próximo participante en la Copa Libertadores 2026, busca refuerzos de impacto.
manuel alejandro carranza salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
