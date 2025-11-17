Es tendencia:
Ricardo Gareca tras dichos de Jean Ferrari tomó esta decisión sobre la Selección Peruana

Ricardo Gareca se enteró lo que dijo Jean Ferrari sobre su crítica a la Selección Peruana. Al punto de que piensa tomar una decisión potente.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Ricardo Gareca respondió a los dichos de Jean Ferrari sobre la Selección Peruana.
© Composición BOLAVIPRicardo Gareca respondió a los dichos de Jean Ferrari sobre la Selección Peruana.

La reciente visita de Ricardo Gareca a Perú y sus cuestionamientos al manejo de la Selección Peruana han desatado una fuerte controversia con la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El conflicto escaló rápidamente después de que Jean Ferrari, Director General de Fútbol de la FPF, replicara públicamente, poniendo en duda el legado del ‘Tigre’, especialmente en lo referente a las divisiones menores.

Ricardo Gareca contestó por última vez

El técnico que llevó a Perú de vuelta a un Mundial después de 36 años había expresado preocupación por la falta de una base generacional sólida y la continuidad del proceso, lo que la dirigencia peruana interpretó como una intromisión. Ferrari no tardó en responder a través de redes sociales, sugiriendo que Gareca no dejó cimientos para el futuro y mencionando sus resultados menos exitosos con la selección chilena. La controversia se convirtió rápidamente en el foco de la agenda deportiva nacional.

Ricardo Gareca el día que Perú clasificó al Mundial de Rusia 2018. (Foto: X).

Ricardo Gareca el día que Perú clasificó al Mundial de Rusia 2018. (Foto: X).

Frente a esta ofensiva, Ricardo Gareca decidió optar por la calma, aunque con un mensaje definitivo. En una entrevista en el programa Doble Punta, desestimó las palabras de Ferrari con un contundente “realmente tampoco me interesan”, optando por no entrar en la confrontación directa. Su verdadera molestia, sin embargo, radica en la constante manipulación y tergiversación de sus comentarios para generar controversia.

Ricardo Gareca toma medida radical

En un giro inesperado, el ‘Tigre’ anunció su seria intención de cesar sus comentarios sobre la Selección Peruana. “Estoy pensando seriamente en no hablar más de la selección. Todo se toma a mal y adquiere otra dimensión”, sentenció Gareca, aclarando que su única intención era compartir una visión basada en su profundo conocimiento del equipo nacional, y no provocar polémicas.

El estratega lamentó la situación que se desencadenó en las últimas horas, por parte de los encargados de darle unión al fútbol nacional: “Fui el técnico que más dirigió a Perú y parece que ni así puedo opinar”, subrayando la paradoja de que su trayectoria y profundo vínculo con la ‘Bicolor’ no le permitan realizar una crítica constructiva sin ser atacado por la FPF.

¿Ricardo Gareca mantendrá su distancia?

Con este anuncio, Gareca da por concluida la controversia con la actual dirigencia de la FPF, retirándose del debate público sobre el presente y futuro de la selección. Su decisión busca evitar que sus opiniones sigan siendo utilizadas para la confrontación, poniendo en evidencia la hipersensibilidad de la Federación ante cualquier crítica externa. A partir de ahora, la atención deberá centrarse exclusivamente en los resultados deportivos del equipo nacional.

DATOS CLAVES

  • El ex-DT de Perú, Ricardo Gareca, fue cuestionado por Jean Ferrari, de la FPF.
  • Ricardo Gareca anunció que está pensando en no hablar más de la selección peruana.
  • La controversia se originó tras los cuestionamientos de Gareca al manejo de la Selección Peruana.
manuel alejandro carranza salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
