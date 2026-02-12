Con novedades en los convocados: el inesperado once que alista Javier Rabanal para el Universitario vs. Cienciano

Se viene un duelo atractivo en el estadio Monumental, donde Universitario de Deportes y Cienciano se enfrentan por la tercera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Publicidad

Publicidad

El cuadro ‘crema’ arriba tras igualar frente a Cusco FC, mientras que el ‘Papá’ llega envalentonado luego de golear a Juan Pablo II en la fecha anterior. Con este contexto, revisa las posibles formaciones que preparan ambos entrenadores con la mira puesta en los tres puntos.

Alineación de Universitario

Si no surge ningún contratiempo, todo indica que Javier Rabanal repetirá la alineación que utilizó frente a Cusco FC en la ciudad imperial. El técnico español busca sostener una base ya establecida para encarar el campeonato peruano y no tiene previsto realizar grandes cambios. No obstante, la lista de convocados presenta algunas novedades que podrían sumar minutos durante el encuentro.

Uno de los nombres que destaca es el de Sekou Gassama. Tras no haber estado presente en la Noche Crema ni en las dos primeras fechas del Apertura, el delantero ahora figura en la lista oficial para el duelo frente al elenco cusqueño en el Monumental.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, este sería el once con el que la ‘U’ saldría al campo: Diego Romero, Caín Fara, Anderson Santamaría, César Inga, Hugo Ancajima, José Carabalí, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

ver también Así se jugará la Fecha 3 del Torneo Apertura 2026: partidos, horarios y canales de TV

Alineación de Cienciano

El equipo dirigido por Horacio Melgarejo arrancó la temporada con el pie izquierdo tras perder 2-0 frente a Melgar en Arequipa. Sin embargo, logró reivindicarse rápidamente al golear 6-1 a Juan Pablo II, resultado que devolvió el entusiasmo a sus hinchas.

Publicidad

Publicidad

En dicho compromiso, Carlos Garcés se convirtió en la figura tras anotar un triplete y todo apunta a que será titular ante los ‘merengues’ en esta tercera fecha del Apertura.

Teniendo en cuenta ello, esta sería la alineación elegida: Gonzalo Falcón, Rotceh Aguilar, Alonso Yovera, Claudio Núñez, Kevin Becerra, Gerson Barreto, Ademar Robles, Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Neri Bandiera y Carlos Garcés.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES

Universitario y Cienciano se enfrentan por la tercera jornada del Torneo Apertura 2026.

El delantero Sekou Gassama figura por primera vez en la convocatoria oficial de Universitario.

Carlos Garcés llega al partido tras anotar un triplete en la victoria de Cienciano.

Publicidad