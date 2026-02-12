Así se jugará la Fecha 3 del Torneo Apertura 2026: partidos, horarios y canales de TV

La emoción del fútbol peruano sigue su curso cuando el fin de semana que viene empiece una nueva jornada. En el marco de la fecha 3 del Torneo Apertura 2026, hay muy buenos encuentros que se disputarán alrededor del territorio nacional y que a continuación conocerás a detalle la programación completa para que no te pierdas ningún detalle de lo que se viene.

Publicidad

Publicidad

Entre uno de los partidos más resonantes de la siguiente jornada del Torneo Apertura 2026, no hay duda de que el que jugarán Universitario de Deportes y Cienciano representa ser uno de los llamativos. Los merengues buscan un nuevo triunfo en el campeonato que les permita escalar en la tabla de posiciones, mientras que los imperiales esperan dar la sorpresa en condición de visita.

Otro de los encuentros con mayor proyección de diversas emociones es el que Alianza Atlético de Sullana y Alianza Lima disputarán en Trujillo. Los norteños quieren recuperar terreno tras su última derrota ante Los Chankas y los blanquiazules deberán levantarse luego de la durísima eliminación que sufrieron en la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 a manos de 2 de Mayo de Paraguay.

Programación de la Fecha 3 del Torneo Apertura 2026

Viernes 13 de febrero

UTC vs. Cusco FC | 15:00 | Estadio Héroes de San Ramón

Universitario de Deportes vs. Cienciano | 20:30 | Estadio Monumental

Publicidad

Publicidad

Sábado 14 de febrero

ver también Víctor Hugo Carrillo aclara que el reclamo de Sport Boys no procederá tras polémica ante ADT: “Estaba en fuera juego”

Deportivo Garcilaso vs. ADT | 13:00 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Juan Pablo II vs. Sporting Cristal | 15:15 | Complejo Deportivo Juan Pablo II

Sport Boys vs. Atlético Grau | 17:30 | Estadio Miguel Grau

Alianza Atlético vs. Alianza Lima | 20:00 | Estadio IPD Mansiche

Domingo 15 de febrero

Sport Huancayo vs. FC Cajamarca | 13:00 | Estadio IPD Huancayo

Comerciantes Unidos vs. Los Chankas |15:15 | Estadio Juan Maldonado

Melgar vs. CD Moquegua | 18:30 | Estadio Monumental de la UNSA

Fuente: Liga 1 Te Apuesto.

Publicidad

Publicidad

¿Dónde ver los partidos de la Fecha 3 del Torneo Apertura 2026?

La fecha3 del Torneo Apertura 2026, al igual que todos los encuentros del campeonato peruano, se transmitirá oficialmente a través de la señales de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘. Además, no olvides que podrás seguir y vivir las incidencias de los mejores partidos de cada jornada gracias al clásico minuto a minuto que siempre te ofrece ‘Bolavip Perú‘.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

DATOS CLAVES

Universitario recibirá a Cienciano este viernes 13 de febrero a las 20:30 horas .

recibirá a este a las . Alianza Lima visitará a Alianza Atlético el sábado 14 en el Estadio IPD Mansiche .

visitará a el en el . El partido entre Juan Pablo II y Sporting Cristal será el sábado a las 15:15 horas.

Publicidad