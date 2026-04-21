El despido de Javier Rabanal obligó a Universitario a moverse rápido y la búsqueda de su nuevo entrenador ya está en marcha con fuerza. La directiva crema no pierde tiempo y viene evaluando múltiples perfiles, incluso con entrevistas virtuales incluidas.

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Según reveló el periodista Gustavo Peralta en L1 MAX, hay una amplia lista de candidatos —más de 15 técnicos, en su mayoría argentinos y uruguayos— que están siendo analizados por el club.

Entre los nombres que destacan aparece Pablo Peirano, quien sería el que más gusta en este momento. También figuran opciones de peso como Robert Dante Siboldi, Ramón Díaz (aunque su alto costo complica), Omar de Felippe, Hernán Crespo y Juan Carlos Osorio.

La lista continúa con Julio Vaccari, Gustavo Quinteros, Juan Ramón Carrasco y Kily González, entre otros nombres que completan una baraja amplia y ambiciosa.

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🎙️ @Gustavo_p4: "Han ofrecido a más de 15 técnicos, Robert Siboldi, Reinaldo Rueda, Ramón Díaz, Julio Vaccari, Martín Palermo, Omar de Felipe y preguntaron por Hernán Crespo.



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Universitario busca al reemplazo de Javier Rabanal

En Universitario no quieren fallar. Buscan un perfil que combine capacidad táctica, manejo de grupo y adaptación inmediata, en un momento donde el equipo necesita resultados urgentes tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores.

Incluso, ya hubo contactos directos: se realizaron reuniones por Zoom con algunos candidatos, como Pablo Peirano y Kily González, lo que evidencia que el proceso está en una etapa avanzada de evaluación. La decisión final aún no está tomada, pero el mensaje es claro: la ‘U’ apunta alto y no escatimará en opciones para encontrar al técnico ideal.

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🎙️ @Gustavo_p4: "Peirano y Kily González tuvieron una reunión por zoom, el nombre de Juan Reynoso está ahí"



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¿Quién será el reemplazo de Javier Rabanal?

Universitario todavía busca al reemplazo del técnico Javier Rabanal y la opción que va tomando más fuerza es el entrenador uruguayo Pablo Peirano.

¿Cuánto dinero le pagará Universitario a Javier Rabanal?

El dinero que Universitario le pagó a Javier Rabanal para terminar el vínculo corresponde a los sueldos que le restaban hasta diciembre, es decir: nueve sueldos. Entendiendo que el entrenador ganaba alrededor de 30 mil dólares mensuales, el pago de la ‘U’ a Rabanal por su salida debe estar alrededor de los 270 mil dólares.

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Datos claves

Gustavo Peralta reveló que la directiva evalúa a más de 15 técnicos candidatos.

El club realizó entrevistas vía Zoom con Pablo Peirano y Kily González.

Javier Rabanal será reemplazado tras su despido para competir en la Copa Libertadores.