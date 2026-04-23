El candidato principal que sacará a Jorge Araujo de Universitario si se presenta la siguiente ecuación

La directiva de Universitario de Deportes mantiene la calma, pero el radar está encendido fuera de nuestras fronteras. Tras la salida de Javier Rabanal, el interinato de Jorge “El Coco” Araujo podría tener fecha de caducidad si se cumplen ciertos factores en Colombia.

Publicidad

El factor Fabián Bustos en Bogotá

La mirada del conjunto crema está puesta específicamente en el Estadio El Campín, donde Millonarios se juega la vida esta noche. El equipo de Fabián Bustos enfrenta a Deportes Tolima con la obligación de ganar para no quedar fuera de la fase final del torneo cafetero.

Si el conjunto azul queda eliminado, la presión sobre el técnico argentino alcanzará niveles insostenibles para la directiva bogotana. Este escenario abriría la puerta a una rescisión de contrato por mutuo acuerdo, dejando el camino libre para su retorno a Ate.

La ecuación perfecta para el Tetracampeonato

El periodista Gustavo Peralta reveló en Hablemos de Max que Bustos cuenta con la aprobación total de la gerencia deportiva de la “U”. El estratega ya sabe lo que es ganar con el equipo y su jerarquía es vista como el motor necesario para un desafío sin precedentes.

Publicidad

La ecuación es simple: eliminación de Millonarios es igual a negociación inmediata con Universitario. La llegada de un técnico con el perfil de Bustos es la prioridad absoluta para consolidar el proyecto deportivo y asegurar el camino hacia el histórico Tetracampeonato nacional.

Tiempos de definición en Universitario

Desde las oficinas del cuadro merengue no hay una prisa desesperada, pues confían en que el proceso se resolverá de forma natural. Se estima que, de darse la eliminación hoy, las gestiones podrían cerrarse en un plazo de dos semanas como máximo.

¿PEGA LA VUELTA? 👀



🎙️ @Gustavo_p4 te cuenta todo sobre la situación de Fabián Bustos en Millonarios



Ingresa al programa 👉🏽 https://t.co/Hi7RwRWdxa#HablemosDeMAX



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM pic.twitter.com/EYXBsIPKsi — L1MAX (@L1MAX_) April 23, 2026

Publicidad

Mientras tanto, el equipo se mantiene expectante de los resultados internacionales que podrían cambiar el rumbo del banquillo crema. La hinchada espera que esta segunda etapa de Bustos sea la pieza que permita alcanzar la gloria por cuarto año consecutivo.

DATOS CLAVE