Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de Bolavip Universitario
Universitario

El candidato principal que sacará a Jorge Araujo de Universitario si se presenta la siguiente ecuación

Universitario derrotó con categoría al Deportivo Garcilaso, siendo esto un alivio. Pero ya tienen al reemplazante perfecto para Jorge Araujo.

Universitario espera por este entrenador para reemplazar a Jorge Araujo.
© XUniversitario espera por este entrenador para reemplazar a Jorge Araujo.

La directiva de Universitario de Deportes mantiene la calma, pero el radar está encendido fuera de nuestras fronteras. Tras la salida de Javier Rabanal, el interinato de Jorge “El Coco” Araujo podría tener fecha de caducidad si se cumplen ciertos factores en Colombia.

El factor Fabián Bustos en Bogotá

La mirada del conjunto crema está puesta específicamente en el Estadio El Campín, donde Millonarios se juega la vida esta noche. El equipo de Fabián Bustos enfrenta a Deportes Tolima con la obligación de ganar para no quedar fuera de la fase final del torneo cafetero.

Si el conjunto azul queda eliminado, la presión sobre el técnico argentino alcanzará niveles insostenibles para la directiva bogotana. Este escenario abriría la puerta a una rescisión de contrato por mutuo acuerdo, dejando el camino libre para su retorno a Ate.

Ver también

¿Jorge Araujo se queda como DT de Universitario? Lo que se sabe sobre su situación

La ecuación perfecta para el Tetracampeonato

El periodista Gustavo Peralta reveló en Hablemos de Max que Bustos cuenta con la aprobación total de la gerencia deportiva de la “U”. El estratega ya sabe lo que es ganar con el equipo y su jerarquía es vista como el motor necesario para un desafío sin precedentes.

La ecuación es simple: eliminación de Millonarios es igual a negociación inmediata con Universitario. La llegada de un técnico con el perfil de Bustos es la prioridad absoluta para consolidar el proyecto deportivo y asegurar el camino hacia el histórico Tetracampeonato nacional.

Tiempos de definición en Universitario

Desde las oficinas del cuadro merengue no hay una prisa desesperada, pues confían en que el proceso se resolverá de forma natural. Se estima que, de darse la eliminación hoy, las gestiones podrían cerrarse en un plazo de dos semanas como máximo.

Mientras tanto, el equipo se mantiene expectante de los resultados internacionales que podrían cambiar el rumbo del banquillo crema. La hinchada espera que esta segunda etapa de Bustos sea la pieza que permita alcanzar la gloria por cuarto año consecutivo.

DATOS CLAVE

  • Fabián Bustos es el candidato prioritario de la directiva de Universitario para el banquillo.
  • La negociación depende de la eliminación de Millonarios ante Deportes Tolima en Bogotá.
  • El club estima un plazo máximo de dos semanas para cerrar la posible contratación.
Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones