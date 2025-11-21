Universitario de Deportes cuenta con un núcleo de futbolistas que formaron parte del tricampeonato logrado en la presente temporada. Tras celebrar con entusiasmo estos tres títulos consecutivos, uno de los referentes del club decidió hablar públicamente para compartir su sentir con la afición ‘crema’.

Hablamos de Matías Di Benedetto, defensor argentino que sigue ligado al cuadro ‘merengue’ y que recientemente compartió sus impresiones sobre portar la camiseta de uno de los equipos más grandes del país.

En sus declaraciones, el jugador no solo destacó la magnitud e historia del club de Ate, sino que también se refirió a algunas críticas que ha recibido durante estas tres temporadas.

Matías Di Benedetto en Universitario de Deportes.

El duro mensaje de Matías Di Benedetto

“¿Infravalorado? Me sorprendiste con la pregunta… Por más que uno se quiere aislar de todo, algo siempre ve, algo te llega. Yo trato de no ver mucho”, expresó en primera instancia durante una entrevista con ‘Pase Filtrado’.

Posterior a ello, agregó lo siguiente: “Quizás en general, siento que hay gente de la ‘U’, la verdadera hinchada de la ‘U’, que sí valora lo que hice en estos tres años. Pero también hay periodistas y exfutbolistas que me dan con un caño y creo que es innecesario“.

Y cerró: “Por eso no suelo hablar. No es fácil ponerte esta camiseta. Voy casi 120 partidos con la ‘U’, salí tres veces campeón… creo que no se me valora el trabajo que hice durante estos 3 años“.

Con estas declaraciones, el central deja claro que su principal meta es rendir al máximo en cada partido y responder a las críticas con su rendimiento. Di Benedetto ha sido un titular constante en el conjunto estudiantil y ahora sueña con formar parte del esperado tetracampeonato.

¿Cuándo termina el contrato de Matías Di Benedetto con Universitario?

Matías Di Benedetto arribó a Universitario de Deportes a inicios de 2023 por una temporada. Gracias a su destacado rendimiento durante la conquista del título, el club decidió extender su contrato hasta diciembre de 2027, asegurando que el defensor argentino permanezca dos años más en la institución.

