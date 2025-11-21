Jorge Fossati dio sorpresiva noticia sobre los jugadores de Universitario que viajaron a Rusia con Perú: “Hay decisiones…”

Previo al duelo frente a Los Chankas por la última fecha de la Liga 1, Jorge Fossati conversó con los medios de comunicación. Durante la charla, uno de los periodistas le consultó si algún futbolista que había estado con la Selección Peruana regresó con molestias físicas. La respuesta del entrenador de Universitario de Deportes sorprendió a más de uno.

¿Hay lesionados en Universitario tras fecha FIFA?

Mientras Jairo Concha, César Inga, Alex Valera, Rafael Guzmán y Jesús Castillo se incorporaban a la concentración de Universitario, la prensa aprovechó para preguntarle a Jorge Fossati si alguno de ellos podría haber llegado con alguna molestia física o posible lesión.

“Cerramos el campeonato con responsabilidad, representando a la ‘U’ con seriedad. Los que vinieron de Rusia están bien, pero veremos cómo se reponen de un viaje tan largo. Hay decisiones difíciles de entender: jugamos el sábado cuando todos van el domingo”, expresó el estratega uruguayo.

Además, aclaró que ninguno de los futbolistas en mención volvió lesionado tras jugar con la Selección Peruana. No obstante, señaló que el extenso desplazamiento desde Rusia hasta Lima dejó a varios de ellos bastante fatigados.

¿Cuándo juega Universitario ante Los Chankas?

Universitario de Deportes cerrará su participación en el Torneo Clausura 2025 cuando se enfrente a Los Chankas este sábado 22 de noviembre en la ciudad de Andahuaylas.

El encuentro correspondiente a la jornada 19 del campeonato tiene previsto iniciar a las 15:30 horas de Perú y podrá verse en vivo a través de las pantallas de L1 Max.

DATOS CLAVES

El técnico Jorge Fossati confirmó que ningún jugador de Universitario volvió lesionado tras la participación en la Selección Peruana.

Los jugadores que regresaron de Rusia para Universitario son Jairo Concha, César Inga, Alex Valera, Rafael Guzmán y Jesús Castillo.

Universitario de Deportes jugará su último partido del Torneo Clausura 2025 contra Los Chankas este sábado 22 de noviembre a las 15:30 horas.

