Se olvidan de Diego Churín: El 9 uruguayo que llegaría a Universitario el 2026

Posiblemente uno de los puntos más bajos que tiene Universitario de Deportes a la hora de contratar son los delanteros. No están funcionando los atacantes extranjeros, por esa razón en Ate ya están pensando en el que será el sucesor de Diego Churín. Que tendría todas las maletas listas cuando finalice el torneo para poder irse a otro club.

En este caso, se conoció que hay un delantero de Uruguay que podría llegar al Perú a reemplazar al atacante argentino. Este sería conocido de Jorge Fossati, por lo que la única condición para que esto se pueda llegar a dar es que el estratega se mantenga en el puesto. Algo que por ahora es duda pues parece que hay interés del exterior por contratarlo.

¿Qué delantero uruguayo llegaría a Universitario de Deportes?

Se trata del delantero Abel Hernández, atacante de 35 años de edad que está terminando contrato con el Liverpool de Uruguay. Por esa razón podría llegar en condición de libre a Universitario. Así lo pudieron dar a conocer en el programa ‘Mano a Mano’, que hay una buena posibilidad que emigre al Perú.

“Desde Uruguay me dijeron que si Jorge Fossati se queda en Universitario, Abel Hernández es un delantero que gusta. Tiene esa efectividad, buen presente y no ha tenido lesiones”, explicó el periodista Mauricio Loret De Mola.

Eso sí, el cuadro de Universitario no es el único que estaría interesado en contar con los servicios de Abel. Ya que habría otros clubes que también le han puesto la mira al goleador.

“Si me lo pide Diego (Aguirre) me pongo a negociar, pero mientras Diego no me lo nombre no soy yo el que define el área deportiva. He tenido en estos días alguna charla con Diego del plantel 2026, por algunos jugadores concretos que quiere y otros que tiene en la cabeza, y el tema Abel sobrevuela el panorama Peñarol. Se verá para adelante qué queda y si se da o no”, explicó Ignacio Ruglio, Presidente de Peñarol.

Los números de Abel Hernández

A pesar de los 35 años de edad, Abel Hernández ha hecho una temporada bastante buena en el fútbol de Uruguay. Siendo de los máximos anotadores del certamen, lo que deja un gran precedente para que pueda repetir en el Perú.

Abel Hernández (Foto: Liverpool).

Este 2025 ha jugado un total de 39 partidos con la camiseta de Liverpool, logrando la suma de 26 goles y ninguna asistencia en 3050 minutos. Esto deja en claro que es un jugador que está en plena vigencia. A diferencia de otros atacantes que han llegado al Perú.

Datos Claves

Abel Hernández, delantero uruguayo de 35 años, es candidato para Universitario si Jorge Fossati se queda.

Hernández termina contrato con Liverpool de Uruguay y podría llegar a Universitario en condición de libre.

El delantero Abel Hernández anotó 26 goles en 39 partidos con Liverpool durante la temporada 2025.

