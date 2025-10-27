Universitario de Deportes ha trascendido el ámbito del fútbol peruano al lograr un tricampeonato nacional consecutivo (2023, 2024 y 2025), estableciendo, de forma inédita, un récord mundial que lo posiciona como referente internacional. Este hito entrelaza de manera perfecta el pasado, presente y futuro de la institución crema, en el marco de su centenario.

Universitario hace su historia más grande

Si bien el tricampeonato ya es histórico en Perú, igualando la racha obtenida entre 1998 y 2000, lo que le confiere una estatura de leyenda global es la particular secuencia de los años en que se consiguieron los títulos. El equipo se coronó en 2023 (año previo al centenario), en 2024 (año del centenario) y en 2025 (año posterior al centenario).

Universitario de Deportes tricampeón este 2025. (Foto: X).

Este detalle, destacado por el periodista Fabián Camacho, conocido como “Fabianessi” en el mundo del YouTube Perú, convierte a Universitario en el único club en el mundo en lograr un tricampeonato de liga en la secuencia perfecta de Pre-Centenario, Centenario y Post-Centenario. Aunque otros grandes clubes como Barcelona, Bayern Múnich o Boca Juniors han celebrado un título en el año de su centenario, ninguno ha alcanzado esta trilogía consecutiva de campeonatos de liga vinculada a su celebración más significativa.

Dato que enorgullece a Universitario. (Foto: X).

Historia gigante de Universitario de Deportes

El impacto de esta proeza va más allá de la estadística, simbolizando la hegemonía absoluta del club en un periodo crucial de su historia. Ganar el título en el Centenario era un sueño, pero hacerlo consecutivamente un año antes y un año después, transformando un bicampeonato en un tricampeonato, demuestra una solidez institucional, futbolística y mental pocas veces vista a nivel global.

Para el hincha merengue, el tricampeonato ya generaba euforia al asegurar la estrella número 29 y el segundo tricampeonato del club. Con la confirmación de este récord mundial, la celebración adquiere un matiz épico y eterno, posicionando al equipo como un caso de estudio único en la historia del fútbol mundial, más allá de cualquier rivalidad local.

Logro inmenso para el mundo Universitario

La gesta de Universitario de Deportes entre 2023, 2024 y 2025 será recordada no solo como la época del segundo tricampeonato, sino como el periodo en que la “U” se convirtió en un verdadero referente global, estableciendo una marca casi inigualable. El orgullo del hincha crema está plenamente justificado: su equipo es, literalmente, el único en el mundo con este espectacular récord en su palmarés.