El terrible dolor de cabeza que dejó Rabanal en Universitario: “La U no puede…”

Javier Rabanal no sigue en Universitario de Deportes, los malos resultados terminaron por sacar pronto al DT ganador de la Liga de Ecuador el año pasado. En Perú simplemente no pudo plasmar su idea, lo intentó en varias oportunidades, pero su discurso nunca llegó a los jugadores. Pero ahora se ha conocido el nuevo problema que dejó tras irse del club.

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Lo que se ha conocido por medio de Gustavo Peralta es la situación que tiene el DT español con Universitario. Por el momento no hay un acuerdo económico para que deje de ser entrenador de los ‘cremas’. Esto claro, tiene contra las cuerdas al cuadro de Ate, que tiene que hacer el pago para poder desprenderse de forma oficial Rabanal.

Esto significa que es imposible que puedan llegar a contratar a otro entrenador si es que no logran llegar a un acuerdo con el español. Lo cual, deja en una situación complicada al club, el cual viene buscando alternativas para poder reforzar su equipo. Pero teniendo DT, es difícil que puedan llegar a un acuerdo con alguien más.

Por otro lado, también se pudo conocer en Hablemos de Max que Rabanal tiene propuestas para ir al fútbol de Colombia y de Bolivia. Seguramente con el transcurso de los días podría llegar a cerrarse algún acuerdo, por lo pronto no se conoce los equipos interesados.

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Javier Rabanal deja en problemas a la U:

🎙️ @Gustavo_p4: "Rabanal tiene ofertas en Colombia y Bolivia"



"La U no puede contratar otro DT, si no finiquita el contrato con Rabanal".#HablemosDeMAX



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La opción para reemplazar a Rabanal

Uno de los nombres que vuelve a estar entre los candidatos a tomar el buzo de Universitario es Juan Reynoso. Hasta la semana pasada era de los grandes descartados del club ‘crema’, no lo querían tener en el equipo. Pero todo indica que la percepción ha cambiado, por ese motivo es que ahora están analizándolo por si podría ser una buena alternativa.

Eso sí, Reynoso no es el único en la lista de candidatos, tienen varios que están viendo detenidamente. El cuadro de la ‘U’ en este caso se va a tomar su tiempo para tomar la mejor elección. Tanto es así que se ha conocido que en Ate van a inscribir a Jorge Araujo a la FPF para que pueda seguir dirigiendo mientras buscan un nuevo DT.

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Juan Reynoso opción en la U:

🎙️ @Gustavo_p4: "En la U pusieron en la mesa el nombre de Juan Reynoso".@Eduardo_Combe: "Juan se ha quedado estancado el tiempo".#HablemosDeMAX



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