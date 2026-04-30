El defensor de Universitario, Caín Fara, se pronunció tras la polémica jugada que protagonizó ante Nicolás Rodríguez en el duelo frente a Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores, acción que generó reclamos por una posible tarjeta roja.

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La falta fue una de las más comentadas del partido, ya que el zaguero crema vio la tarjeta amarilla pese a la dureza de la entrada, lo que desató críticas y debate tanto en la transmisión como en redes sociales.

Tras el encuentro, Caín Fara salió al frente en zona mixta y explicó su versión de los hechos: “Yo sé que fue vehemente la jugada, pero no es para roja porque no voy con la plancha. Sí fue fuerte, en Copa Libertadores se deja pegar más que en la liga, así como pegaron ellos, también nosotros”.

El defensor dejó en claro que, si bien reconoce la intensidad de la acción, considera que el árbitro paraguayo Carlos Benítez tomó la decisión correcta al no expulsarlo en ese momento.

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Caín Fara durante un partido de Universitario en el estadio Monumental de Ate. (Foto: Universitario)

Caín Fara respondió ante el pedido de roja por la falta que cometió en el Universitario vs. Nacional

Además, Caín Fara también valoró el triunfo conseguido por Universitario, resultado clave para seguir con vida en el torneo continental puesto que todos los clubes del Grupo B están empatados con cuatro puntos tras tres partidos disputados.

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“Feliz, muy contento por mi segundo gol y hacerlo en la Libertadores. Sí, necesitamos ganar de visitantes, seguir sacando la cara por el club”, agregó, enfocado en lo que viene para el equipo crema en la competencia.

Caín Fara festejando el triunfo de Universitario ante Nacional por la fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores. (Foto: Universitario)

¿Cuánto vale actualmente Caín Fara?

Caín Fara vale 250 mil euros a sus actuales 32 años, según el último informe oficial de la página Transfermarkt.

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¿Hasta cuándo Caín Fara tiene contrato con Universitario?

Caín Fara tiene contrato oficial con Universitario hasta diciembre del 2026, tras haber firmado en enero del 2026.

Datos claves

Caín Fara recibió tarjeta amarilla por una falta contra Nicolás Rodríguez en Copa Libertadores.

El árbitro paraguayo Carlos Benítez decidió no expulsar al defensor de Universitario de Deportes.

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