¿Jorge Araujo se queda como DT de Universitario si le gana a Coquimbo Unido por Copa Libertadores?

El partido por Copa Libertadores contra Coquimbo Unido, será fundamental para Universitario. Pero muy en especial, también para Jorge Araujo.

El futuro del banquillo de Universitario de Deportes vive horas cruciales bajo la gestión de Jorge Araujo. Tras la salida de Javier Rabanal, el estratega interino se enfrenta a un escenario de “todo o nada” en el ámbito internacional para asegurar su permanencia.

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La Copa Libertadores se ha transformado en el juez definitivo para la continuidad del técnico nacional. Según conocimos en Bolavip, la directiva crema tiene una postura clara: un triunfo ante Coquimbo Unido sería el respaldo necesario para ratificarlo en el cargo de forma definitiva.

Cita con el destino: Hora y lugar del encuentro

El partido que definirá el rumbo de Araujo se llevará a cabo este jueves 7 de mayo en territorio chileno. El escenario será el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, donde los “merengues” buscarán dar el golpe de autoridad a partir de las 19:00 horas (hora peruana).

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Este duelo internacional es considerado un examen final para el actual cuerpo técnico. El equipo llega con la urgencia de sumar puntos vitales fuera de casa, sabiendo que el rendimiento en este escenario marcará el futuro institucional del club.

Los nombres que amenazan la continuidad de Araujo

A pesar de la confianza provisional, el margen de error es mínimo debido a la jerarquía de los nombres que ya suenan en las oficinas de Ate. El periodista Gustavo Peralta reveló en la última edición de L1 Radio que la lista de posibles sucesores incluye figuras de alto perfil en el continente.

Entre los candidatos mencionados por Peralta destacan estrategas argentinos como Julio Vaccari, Omar De Felippe, Kily González y el histórico Martín Palermo. Asimismo, el uruguayo Diego Aguirre aparece como una opción de peso gracias a su amplia trayectoria.

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Un examen final bajo los focos de Sudamérica

Para Jorge Araujo, el choque en Coquimbo representa la oportunidad de dejar atrás la etiqueta de “interino”. Una victoria no solo acomodaría a la “U” en la tabla, sino que apagaría los rumores sobre una contratación inmediata de un DT extranjero.

La plana directiva busca señales de evolución táctica y liderazgo en el vestuario para frenar la búsqueda externa. El resultado en la cancha de los “Piratas” determinará si Universitario apuesta por la continuidad o si inicia una nueva era bajo el mando de uno de los técnicos señalados por Gustavo Peralta.

Jorge Araujo seguirá como técnico en Universitario si gana en Copa Libertadores. (Foto: X).

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