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“Fuera Barco”: El fuerte reclamo de los hinchas de Universitario tras la derrota ante Alianza Atlético

Los hinchas no pudieron evitar expresar su malestar por el resultado y pidieron la salida del gerente deportivo.

Hinchas de Universitario piden la salida de Álvaro Barco
© Composición Bolavip PerúHinchas de Universitario piden la salida de Álvaro Barco

Universitario de Deportes no pudo con Alianza Atlético y cayó 2-1 por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Los hinchas no pudieron evitar mostrar su malestar hacia Álvaro Barco, gerente deportivo del club, a quien le corearon la frase “Fuera Barco” desde las cuatro tribunas del estadio Monumental.

¿Por qué los hinchas de la ‘U’ piden la salida de Barco?

Si bien la llegada de Álvaro Barco como gerente deportivo de Universitario llenó de ilusión a muchos, su trabajo ha venido siendo criticado en las últimas semanas a raíz de la accidentada salida de Javier Rabanal, quien no cumplió con las expectativas del club, y en su reemplazó quedó Jorge Araujo como técnico interino.

A esto se le suma que realizó contrataciones que han terminado siendo un fracaso, como por ejemplo la de Sekou Gassama, que hoy en día no tiene minutos en el primero equipo. Situaciones similares son las que atraviesan Miguel Silveira y Héctor Fértoli, jugadores con poca continuidad.

Si bien la institución ‘merengue’ aún no ha comunicado nada, en redes sociales ya piden la renuncia del directivo previo al término del Torneo Apertura 2026.

Jugadores de Universitario quedaron desconsolados tras caer ante Sullana

Al término del encuentro en el estadio Monumental, las cámaras captaron el preciso momento en que los jugadores de Universitario se retiraron del campo de juego desconsolados.

Sin duda alguna, los de Ate no atraviesan un buen momento deportivo, ni en el campeonato local ni en Copa Libertadores, donde se ubican en el último puesto de su grupo con un solo punto de los seis posibles.

DATOS CLAVES

  • Alianza Atlético venció 2-1 a Universitario de Deportes por la fecha 12 del Torneo Apertura.
  • Hinchas en el Estadio Monumental exigieron la salida del gerente deportivo Álvaro Barco tras la derrota.
  • El plantel de Universitario registra solo un punto de seis posibles en la Copa Libertadores 2026.
Nicole Cueva
Nicole Cueva
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