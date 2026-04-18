La derrota como local ante el cuadro chileno de Coquimbo Unido por la Copa Libertadores dejó consecuencias en Universitario, y una de ellas impacta directamente en el delantero Sekou Gassama.

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El técnico Javier Rabanal tomó una decisión clara de cara al duelo ante FBC Melgar en Arequipa por la fecha 11 del Torneo Apertura: el delantero no será titular, pese a viajar con el plantel.

La información fue revelada por el periodista Gustavo Peralta en el programa de YouTube ‘Colectivo World’, donde detalló el panorama actual del atacante crema: “Sekou Gassama viaja a Arequipa. No será titular. Tiene la confianza de Rabanal”.

La decisión llega en medio de fuertes cuestionamientos hacia el rendimiento de Sekou Gassama, especialmente tras su actuación en el último partido por la Copa Libertadores, donde no logró marcar diferencias y fue uno de los apuntados por los hinchas.

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Sekou Gassama en el partido entre Universitario vs. Coquimbo por la Libertadores. (Foto: Universitario)

Sekou Gassama no será titular en el Universitario vs. Melgar

Sin embargo, el mensaje de Javier Rabanal no es de ruptura total. Mantenerlo en la convocatoria refleja que aún confía en su potencial, aunque opta por quitarle presión en un partido exigente en la altura de Arequipa.

Así, Universitario se juega más que tres puntos en Arequipa, y el caso de Sekou Gassama simboliza un momento clave: entre la crítica, la decisión técnica y una oportunidad que aún no está cerrada.

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José ‘Tunche’ Rivera sería titular en el partido entre Universitario vs. Melgar. (Foto: Universitario)

¿A qué hora se juega el partido entre Universitario vs. Melgar?

El partido entre Universitario vs. Melgar se juga este domingo 19 de abril desde las 5:15 PM en Arequipa y será válido por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. La transmisión oficial del Universitario vs. Melgar estará a cargo de la señal de L1 MAX a través de los operadores de televisión como Movistar Deportes, Claro TV, Directv y Best Cable.

¿Hasta cuándo Sekou Gassama tiene contrato con Universitario?

Sekou Gassama tiene contrato oficial con Universitario hasta diciembre del 2026, pero el club crema evalúa terminar el vínculo.

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Datos claves

Sekou Gassama no será titular ante FBC Melgar por decisión del técnico Javier Rabanal.

El delantero integra la convocatoria para el partido de la fecha 11 en Arequipa.

La suplencia ocurre tras la derrota de Universitario ante Coquimbo Unido en Copa Libertadores.