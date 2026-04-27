Javier Rabanal, exDT de Universitario, fue internado de emergencia tras complicaciones de salud: “La pasó mal”

Javier Rabanal dejó el cargo de entrenador de Universitario de Deportes tras una serie de resultados negativos, tanto en la Liga 1 y como en la Copa Libertadores.

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Aunque han pasado algunos días desde su salida, el técnico español continúa en Lima, donde atravesó un delicado momento de salud que lo llevó a ser internado de emergencia en una clínica de la capital.

¿Qué pasó con Javier Rabanal?

En el programa de YouTube ‘Modo Fútbol’, el periodista Gustavo Peralta brindó detalles sobre la situación del exDT de Universitario, quien continúa en Lima debido a que no ha alcanzado un acuerdo económico con el club por su indemnización.

De acuerdo con el comunicador, Rabanal presentó un cuadro de defensas bajas a raíz de una infección, situación que habría estado vinculada al estrés acumulado tras su paso por el cuadro ‘crema’. Sin embargo, el estratega recibió el alta médica este lunes 27 de abril, luego de superar la atención de urgencia sin mayores complicaciones.

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“Javier Rabanal sigue en Lima. Me enteré que en las últimas horas la pasó mal. Estuvo en urgencias en una clínica. Tuvo un tema de defensas que se le bajaron por una infección, y tenía que ver con el estrés. Tenía que ver con la ‘U’, claramente. Estuvo internado. Recién ha sido de alta en las últimas horas. Creo que vio el partido en la clínica. Todavía no ha llegado a un acuerdo con Universitario sobre el tema económico. Su gente ha hecho una propuesta económica que aún no ha sido respondida por la ‘U’. La pasó difícil, complicado de salud. Ya salió de eso al menos”, detalló Peralta.

Universitario aún no tiene DT

Aunque Jorge Araujo comenzó su etapa interina en Universitario con una victoria, la reciente derrota ante Alianza Atlético generó preocupación y malestar entre los hinchas ‘merengues’.

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Tras la salida de Javier Rabanal, el equipo tricampeón del fútbol peruano registra un triunfo y una caída como local. Ahora, el conjunto estudiantil se alista para su próximo reto en la Copa Libertadores frente a Nacional de Uruguay en el estadio Monumental.

DATOS CLAVES

Javier Rabanal recibió el alta médica este lunes 27 de abril tras ser internado de emergencia.

El entrenador español sufrió una infección y defensas bajas vinculadas al estrés por su cargo.

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