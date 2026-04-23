Relación completamente rota: El único futbolista que se despidió de Javier Rabanal en Universitario

La salida de Javier Rabanal de Universitario de Deportes ha dejado un ambiente de incertidumbre en el club. Tras una racha de resultados negativos, el ciclo del estratega llegó a su fin de manera abrupta.

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A pesar de la tensión que rodea al primer equipo, un gesto de caballerosidad rompió el silencio reinante en el vestuario crema. Caín Fara fue el único integrante del plantel en dedicar palabras públicas de gratitud hacia el técnico saliente.

Un mensaje de respeto en medio del caos

Durante una charla en vivo con Gustavo Peralta para L1 MAX, el defensor argentino no ocultó su aprecio por el cuerpo técnico anterior. Fara destacó que, tras compartir cuatro meses de trabajo, existe una sensación de deuda personal por no haber respaldado el proceso con victorias.

“Le agradezco a Javier Rabanal y a su cuerpo técnico. No se dieron las cosas, esto es fútbol”, expresó el zaguero. Estas palabras contrastan con el hermetismo de gran parte del equipo, sugiriendo una desconexión generalizada entre la plantilla y el antiguo mando técnico.

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La nueva era bajo el mando del “Coco” Araujo

Mientras el club intenta cerrar las heridas de una etapa complicada, la mirada ya está puesta en el futuro inmediato. Con Jorge “Coco” Araujo al frente, los jugadores buscan recuperar la confianza y el estilo de juego perdido.

El argentino Fara admitió sentirse cómodo con el esquema actual, pero dejó claro que el compromiso principal es con la hinchada. El equipo reconoce que debe mostrar una cara distinta tras los episodios sufridos en Arequipa y en la capital.

🎙️Caín Fara a @Gustavo_p4: "Muy feliz y emocionado. SOÑABA con este momento. Le agradezco a Javier (Rabanal) y le deseo lo mejor. ¿El Coco? Conoce mucho al club y tenemos buena relación con él"#L1Radio



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