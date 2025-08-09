Hinchas de Universitario ya piensan en Palmeiras, pero señalan los dos reprobados ante Sport Boys: “Nivel discreto”

Universitario de Deportes no tuvo uno de sus mejores partidos en el Estadio Monumental de Ate. El conjunto ‘crema’ tan solo pudo ganar por 1-0 frente a Sport Boys. Pero lo más resaltante de todo fue que algunos jugadores no demostraron un buen nivel. Esto a puertas de un partido tan importantes a nivel internacional que ha comenzado a preocupar más de la cuenta.

Si bien el plantel de Universitario intentó en todo el partido conseguir aumentar la cuenta, no pudo hacer un mejor trabajo. Uno de los que genera gran preocupación entre los hinchas es Álex Valera, siendo el delantero referente del equipo, terminó siendo superado con facilidad por la defensa ‘rosada’ que lo dejó neutralizado a lo largo de la contienda.

Pero no es el único atacante que terminó siendo criticado, también están José Rivera y Edison Flores, quienes no lograron hacer un buen juego. Pero esto está generando una gran cantidad de nervios en la afición que sabe que se viene un partido importante por la Copa Libertadores. Por eso esperan tener a todos en su mejor momento para que puedan dar pelea.

Críticas de los hinchas de Universitario (Foto: X).

Jorge Fossati va a tener un trabajo importante pensando en el partido frente a Palmeiras. Pues se viene un partido vital en casa, en donde van a tener que sacar ventaja para pensar luego en Brasil. Sino la clasificación a los cuartos de final les va a ser completamente imposible. En este caso hablamos que vienen ante un rival golpeado por una eliminación inesperada en la Copa Brasil.

Un reto difícil para Jorge Fossati

Algo que tendrá que trabajar muy bien Jorge Fossati es como tener un ataque más contundente. Esto es algo en lo que viene fallando mucho el cuadro ‘crema’ en sus últimos partidos. Pues tiene que generar muchas oportunidades para lograr anotar. En este caso ganó gracias a una genialidad de Jairo Concha que terminó por inclinar el partido a su favor para rescatar tres puntos en casa.

La delantera no está funcionando como se podría esperar, por lo que es algo que quizás tendría que analizar Álvaro Barco pensando en el próximo año. Sobre todo con el atacante extranjero que desde hace años viene a ser suplente en todos los planteles, un gran error que les está costando a nivel internacional en busca de competir.

¿Cuándo jugará Universitario vs. Palmeiras?

Universitario de Deportes enfrentará a Palmeiras por el partido de Ida de la Copa Libertadores de América 2025. Este encuentro se disputará el próximo jueves 14 de agosto en el Estadio Monumental de Ate desde las 19:30 horas de Perú. Duelo que tendrá a Facundo Tello como el juez principal de la contienda.

La transmisión de este encuentro estará a cargo de la cadena de Cable ESPN, mientras que por streaming se disfrutará en Disney+. Por otro lado, podrás seguir todos los acontecimientos del partido, como goles, polémicas, declaraciones, entre otros en la web de Bolavip Perú completamente gratis.

