Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Universitario
Universitario

La explosiva frase con la que Fossati le diría adiós a Universitario: “Tengo que definir si seguiré”

Jorge Fossati ahora sí no se guardó nada y habló sobre su continuidad en Universitario: No sabe si continuará.

Por Aldo Cadillo

Sigue a Bolavip en Google!
Jorge Fossati y Universitario.
© Producción Bolavip.Jorge Fossati y Universitario.

Jorge Fossati volvió a encender todas las alarmas en Universitario con una declaración que sacudió al hincha crema. El técnico uruguayo, que atraviesa un momento clave en su futuro, dejó una frase que muchos interpretan como un mensaje de despedida anticipada.

Publicidad

Declarando previo al vuelo que llevará al plantel crema a Andahuaylas, Jorge Fossati fue contundente: “Tengo que definir si seguiré tras la reunión con Álvaro Barco y Franco Velazco”. La afirmación cayó como un balde de agua fría en la interna de Universitario, donde la continuidad empieza a tambalear.

El DT dejó entrever que la conversación con los directivos será determinante. Desde el lado crema, hay intención de que cumpla su contrato, pero también se reconoce que Fossati analiza ofertas del exterior y evalúa su propio desgaste tras años intensos.

Mientras tanto, en redes sociales el mensaje explotó. Los hinchas se dividieron entre quienes creen que Fossati está preparando su salida y quienes confían en que solo busca mayor claridad respecto al plantel, refuerzos y planificación para el 2026.

Publicidad
Imagen
Jorge Fossati dirigiendo a Universitario. (Foto: Universitario)

¿Jorge Fossati se va de Universitario?

Jorge Fossati tiene la intención de reunirse con Álvaro Barco y Franco Velazco para definir su futuro en Universitario. Si bien tiene contrato hasta el 2026, lo más probable es que no siga: “Primero tengo que definir si seguiré como DT de Universitario”.

El crack que fue ofrecido a Universitario, pero Juan Reynoso golpeó y se lo terminó llevando a Melgar

ver también

El crack que fue ofrecido a Universitario, pero Juan Reynoso golpeó y se lo terminó llevando a Melgar

Universitario espera una respuesta en las próximas horas. Si Fossati decide irse, el club crema tendrá que activar un plan de emergencia para reemplazarlo. Si se queda, se abrirá un nuevo capítulo con renovación, refuerzos y una apuesta fuerte por la Copa Libertadores 2026. Su frase lo cambió todo y ahora el desenlace es una incógnita total.

Publicidad
Tweet placeholder

¿Cuánto dinero gana Jorge Fossati?

Jorge Fossati gana 30 mil dólares mensuales en Universitario, según la última versión oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 360 mil dólares.

¿Hasta cuándo Jorge Fossati tiene contrato con Universitario?

Jorge Fossati tiene contrato oficial con Universitario hasta diciembre del 2026, según el último reporte de Transfermarkt.

Publicidad

Datos claves

  • El DT Jorge Fossati afirmó que definirá su futuro tras reunirse con Álvaro Barco y Franco Velazco.
  • Jorge Fossati tiene contrato con Universitario hasta el año 2026, aunque su continuidad es incierta.
  • La reunión del técnico Jorge Fossati con los directivos será luego del partido entre Universitario vs. Chankas en Andahuaylas.
Publicidad
aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
El crack que fue ofrecido a la 'U', pero Reynoso se lo llevó a Melgar
Liga 1

El crack que fue ofrecido a la 'U', pero Reynoso se lo llevó a Melgar

Paulo Autuori dejó un mensaje demasiado desafiante contra Alianza Lima y Universitario
Sporting Cristal

Paulo Autuori dejó un mensaje demasiado desafiante contra Alianza Lima y Universitario

Campeón en Universitario, jugó en Alianza Lima: ahora quiere fichar por Sporting Cristal
Liga 1

Campeón en Universitario, jugó en Alianza Lima: ahora quiere fichar por Sporting Cristal

Cristal definió si Vizeu sigue o se va del club
Liga 1

Cristal definió si Vizeu sigue o se va del club

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo