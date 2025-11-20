La explosiva frase con la que Fossati le diría adiós a Universitario: “Tengo que definir si seguiré”

Jorge Fossati volvió a encender todas las alarmas en Universitario con una declaración que sacudió al hincha crema. El técnico uruguayo, que atraviesa un momento clave en su futuro, dejó una frase que muchos interpretan como un mensaje de despedida anticipada.

Declarando previo al vuelo que llevará al plantel crema a Andahuaylas, Jorge Fossati fue contundente: “Tengo que definir si seguiré tras la reunión con Álvaro Barco y Franco Velazco”. La afirmación cayó como un balde de agua fría en la interna de Universitario, donde la continuidad empieza a tambalear.

El DT dejó entrever que la conversación con los directivos será determinante. Desde el lado crema, hay intención de que cumpla su contrato, pero también se reconoce que Fossati analiza ofertas del exterior y evalúa su propio desgaste tras años intensos.

Mientras tanto, en redes sociales el mensaje explotó. Los hinchas se dividieron entre quienes creen que Fossati está preparando su salida y quienes confían en que solo busca mayor claridad respecto al plantel, refuerzos y planificación para el 2026.

Jorge Fossati dirigiendo a Universitario. (Foto: Universitario)

¿Jorge Fossati se va de Universitario?

Jorge Fossati tiene la intención de reunirse con Álvaro Barco y Franco Velazco para definir su futuro en Universitario. Si bien tiene contrato hasta el 2026, lo más probable es que no siga: “Primero tengo que definir si seguiré como DT de Universitario”.

Universitario espera una respuesta en las próximas horas. Si Fossati decide irse, el club crema tendrá que activar un plan de emergencia para reemplazarlo. Si se queda, se abrirá un nuevo capítulo con renovación, refuerzos y una apuesta fuerte por la Copa Libertadores 2026. Su frase lo cambió todo y ahora el desenlace es una incógnita total.

¿Cuánto dinero gana Jorge Fossati?

Jorge Fossati gana 30 mil dólares mensuales en Universitario, según la última versión oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 360 mil dólares.

¿Hasta cuándo Jorge Fossati tiene contrato con Universitario?

Jorge Fossati tiene contrato oficial con Universitario hasta diciembre del 2026, según el último reporte de Transfermarkt.

Datos claves

El DT Jorge Fossati afirmó que definirá su futuro tras reunirse con Álvaro Barco y Franco Velazco.

Jorge Fossati tiene contrato con Universitario hasta el año 2026, aunque su continuidad es incierta.

La reunión del técnico Jorge Fossati con los directivos será luego del partido entre Universitario vs. Chankas en Andahuaylas.

