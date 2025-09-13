Universitario de Deportes se prepara para afrontar un duelo clave en la altura de Arequipa este domingo, cuando visite a Melgar por la octava fecha del Torneo Clausura 2025.

Jorge Fossati tendrá que recomponer su once debido a varias bajas importantes, y todo apunta a una alineación con variantes que combinan experiencia y ajuste táctico.

Bajas confirmadas de Universitario

A la confirmada ausencia de Rodrigo Ureña por suspensión, también se sumaron tres bajas de último minuto en Universitario. Así lo confirmó el periodista deportivo Gustavo Peralta a través de su cuenta personal de Twitter.

Según dio a conocer el mencionado comunicador, Andy Polo, Hugo Ancajima, José Rivera no tendrán minutos frente al ‘Dominó luego de sufrir diferentes molestias.

“Información de Universitario: Andy Polo no viaja. Aún no está recuperado del todo. Hugo Ancajima se lesionó en la práctica de ayer. Tiene un desgarro. Estaba planificado que inicie las acciones. José Rivera se sintió hoy”, señaló Peralta en L1 Radio.

Alineación de Universitario vs. Melgar

Universitario deberá disputar un encuentro complicado ante Melgar luego de confirmarse tres bajas por lesión. Es así que, el técnico Jorge Fossati no podrá contar ni con Andy Polo, ni José Rivera, ni Hugo Ancajima.

Sin embargo, el que sí volvería al once titular del elenco ‘merengue’ sería Williams Riveros. Teniendo en cuenta ello, esta sería la alineación de la ‘U’: Britos; Corzo, Santamaría, Di Benedetto; Inga, Martín Pérez Guedes, Castillo, Concha, Carabalí; Vélez y Valera.

A qué hora y dónde ver Universitario vs. Melgar

El choque entre Universitario y Melgar tiene previsto iniciar desde las 15:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. Mientras que en países como Bolivia, Chile y Venezuela arrancará una hora después, es decir, a las 16:00 horas. Finalmente, en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay irá desde las 17:00 horas.

El encuentro entre ‘merengues’ y ‘rojinegros’ será transmitido a través de Liga 1 Max, canal que cuenta con los derechos exclusivos del torneo bajo la autorización de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Cabe resaltar que, el contenido también estará disponible en la plataforma Liga 1 Play.

