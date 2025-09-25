Universitario y las dos bajas de consideración que tiene para el duelo contra Cusco FC por Liga 1

El Estadio Monumental se prepara para un duelo cumbre en el Torneo Clausura: Universitario de Deportes contra Cusco FC. Este enfrentamiento no es solo un partido más, es una batalla por la supremacía en la tabla, con el liderato en juego y el futuro del campeonato en la balanza. Universitario, actualmente en la cima con 21 puntos, buscará afianzar su posición y extender su ventaja, mientras que Cusco FC, su perseguidor más cercano con 19 unidades. Llega con la firme intención de asaltar la punta. La expectativa es máxima, ya que el resultado de este encuentro podría ser determinante para el rumbo de la Liga 1.

Jorge Fossati deberá pensar en sus cambios

El equipo crema, bajo la dirección estratégica de Jorge Fossati, afronta este crucial compromiso con desafíos significativos en su plantilla. El mediocampo se verá afectado por la sensible baja de Horacio Calcaterra, quien estará ausente debido a una lesión leve. A esto se suma la incertidumbre sobre la participación de Gabriel Costa, quien, según reportes del periodista Gustavo Peralta, no ha logrado entrenar con normalidad, poniendo en duda su estado físico para el partido. Aunque el regreso a los entrenamientos de Hugo Ancajima es una noticia positiva, Fossati se verá en la necesidad de idear ajustes tácticos importantes.

La ausencia de dos piezas clave en la fase de creación y ataque obligará al estratega uruguayo a replantear su esquema para mantener la solidez y la capacidad ofensiva del equipo. La profundidad del banquillo y la versatilidad de los jugadores serán puestas a prueba en este escenario de alta presión. Por su parte, Cusco FC desembarca en la capital con la moral alta y una determinación férrea. El conjunto dirigido por Miguel Rondelli ha demostrado a lo largo del torneo ser un equipo compacto, aguerrido y altamente competitivo. Su solidez defensiva y su capacidad para generar ocasiones de gol lo han posicionado como un contendiente serio al título.

Gabriel Costa estuvo entrenando con normalidad hasta su lesión. (Foto: X).

Cusco FC piensa en hacer historia en Lima

Un triunfo en el Estadio Monumental no solo significaría arrebatarle el primer lugar a Universitario y escalar a la cima de la tabla, sino que también inyectaría una dosis vital de confianza y un impulso anímico fundamental. Este espaldarazo psicológico sería crucial para afrontar la recta final del campeonato con la convicción de poder superar cualquier obstáculo y alcanzar el objetivo de coronarse campeón del Clausura. Más allá de los tres puntos en disputa, este partido representa un choque de filosofías futbolísticas y de ambiciones desmedidas.

Universitario, respaldado por su afición y el factor localía, buscará imponer su juego y mantener su ventaja, demostrando su resiliencia a pesar de las importantes ausencias. Por otro lado, Cusco FC saldrá al campo con la motivación de un equipo que tiene la oportunidad de hacer historia y colocarse en la cúspide del torneo. La pasión de los hinchas de ambos equipos se hará sentir en las gradas, expectantes ante un resultado que no solo definirá al líder del Clausura, sino que también podría trazar un nuevo destino para la Liga 1, marcando un antes y un después en la lucha por el campeonato nacional.

