Así fue el festejo de Universitario en el vestuario tras el tricampeonato: “Sigan llorando” y “les ganamos hasta las canicas”

Varios jugadores mostraron los festejos de Universitario en los vestuarios del Estadio Unión Tarma tras el tricampeonato nacional.

Por Hugo Avalos

Rodrigo Ureña, Andy Polo y Aldo Corzo, entre los que mostraron los festejos de Universitario.
© InstagramRodrigo Ureña, Andy Polo y Aldo Corzo, entre los que mostraron los festejos de Universitario.

Universitario logró el tricampeonato nacional luego de darle vuelta el partido a ADT con un 2-1 para festejar en Tarma. El gol de Álex Valera le dio el título del Torneo Clausura 2025 y desató no sólo emoción y desahogo sino también alegría y algarabía. Así lo demostraron en los vestuarios del Estadio Unión Tarma.

Es que en varias cuentas de Instagram de los jugadores de Universitario se pudieron ver los festejos en los vestuarios. Hubo bailes, ‘trencitos’ y hasta dedicatorias de varios de ellos para sus críticos. Mucha alegría y ‘devolución de gentilezas’.

En las redes sociales se repostearon varios videos donde se ven a los jugadores de Universitario haciendo ‘trencito’ y haciendo cánticos. De hecho, las redes sociales oficiales de la ‘U’ también mostraron algunas imágenes de ese festejo en el vestuario.

Jugadores contra sus críticos con mensajes polémicos

Un video que sembró polémica fue el que protagonizaron algunos jugadores como Rodrigo Ureña, Andy Polo, Edison Flores, Aldo Corzo y Álex Valera, entre otros. Es que dejaron varios mensajes contra los críticos de Universitario.

Entre los mensajes que se escucharon fueron “sigan llorando” y “les ganamos hasta las canicas”. Todos dichos contra los críticos al equipo ‘crema’, quien ha sido cuestionado durante todo el año por fallos arbitrales, por la posición del ex administrador Jean Ferrari ahora en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y por los cuestionamientos al rendimiento del primer equipo, entre otras cosas.

También la salida del equipo del Estadio Unión Tarma se hizo entre varios festejos y saltos entre jugadores, ayudantes, parte del cuerpo técnico, allegados y dirigentes. La alegría es total del lado de los ‘Merengues’.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú

POSEQUIPOSPUNTOSPJPGPEPPDIF
1Universitario de Deportes3915123018
2Cusco FC291492310
3Alianza Lima24147347
4FBC Melgar24166647
5Sporting Cristal221464411
6Comerciantes Unidos2214644-1
7Cienciano21146353
8ADT2114635-1
9Deportivo Garcilaso2115564-2
10Los Chankas2113706-8
11Alianza Atlético16144461
12Sport Huancayo1515438-2
13Atlético Grau1514437-2
14Sport Boys1514437-7
15Ayacucho FC1414428-8
16Alianza Universidad1314419-12
17UTC1214338-6
18Juan Pablo II College1114257-8
Tabla de posiciones Acumulada 2025 Liga 1 Perú

hugo avalos
Hugo Avalos
