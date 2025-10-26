Así fue el festejo de Universitario en el vestuario tras el tricampeonato: “Sigan llorando” y “les ganamos hasta las canicas”

Universitario logró el tricampeonato nacional luego de darle vuelta el partido a ADT con un 2-1 para festejar en Tarma. El gol de Álex Valera le dio el título del Torneo Clausura 2025 y desató no sólo emoción y desahogo sino también alegría y algarabía. Así lo demostraron en los vestuarios del Estadio Unión Tarma.

Es que en varias cuentas de Instagram de los jugadores de Universitario se pudieron ver los festejos en los vestuarios. Hubo bailes, ‘trencitos’ y hasta dedicatorias de varios de ellos para sus críticos. Mucha alegría y ‘devolución de gentilezas’.

En las redes sociales se repostearon varios videos donde se ven a los jugadores de Universitario haciendo ‘trencito’ y haciendo cánticos. De hecho, las redes sociales oficiales de la ‘U’ también mostraron algunas imágenes de ese festejo en el vestuario.

Jugadores contra sus críticos con mensajes polémicos

Un video que sembró polémica fue el que protagonizaron algunos jugadores como Rodrigo Ureña, Andy Polo, Edison Flores, Aldo Corzo y Álex Valera, entre otros. Es que dejaron varios mensajes contra los críticos de Universitario.

Entre los mensajes que se escucharon fueron “sigan llorando” y “les ganamos hasta las canicas”. Todos dichos contra los críticos al equipo ‘crema’, quien ha sido cuestionado durante todo el año por fallos arbitrales, por la posición del ex administrador Jean Ferrari ahora en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y por los cuestionamientos al rendimiento del primer equipo, entre otras cosas.

También la salida del equipo del Estadio Unión Tarma se hizo entre varios festejos y saltos entre jugadores, ayudantes, parte del cuerpo técnico, allegados y dirigentes. La alegría es total del lado de los ‘Merengues’.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DIF 1 Universitario de Deportes 39 15 12 3 0 18 2 Cusco FC 29 14 9 2 3 10 3 Alianza Lima 24 14 7 3 4 7 4 FBC Melgar 24 16 6 6 4 7 5 Sporting Cristal 22 14 6 4 4 11 6 Comerciantes Unidos 22 14 6 4 4 -1 7 Cienciano 21 14 6 3 5 3 8 ADT 21 14 6 3 5 -1 9 Deportivo Garcilaso 21 15 5 6 4 -2 10 Los Chankas 21 13 7 0 6 -8 11 Alianza Atlético 16 14 4 4 6 1 12 Sport Huancayo 15 15 4 3 8 -2 13 Atlético Grau 15 14 4 3 7 -2 14 Sport Boys 15 14 4 3 7 -7 15 Ayacucho FC 14 14 4 2 8 -8 16 Alianza Universidad 13 14 4 1 9 -12 17 UTC 12 14 3 3 8 -6 18 Juan Pablo II College 11 14 2 5 7 -8

Tabla de posiciones Acumulada 2025 Liga 1 Perú