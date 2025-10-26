Así fue el festejo de Universitario en el vestuario tras el tricampeonato: “Sigan llorando” y “les ganamos hasta las canicas”

Universitario logró el tricampeonato nacional luego de darle vuelta el partido a ADT con un 2-1 para festejar en Tarma. El gol de Álex Valera le dio el título del Torneo Clausura 2025 y desató no sólo emoción y desahogo sino también alegría y algarabía. Así lo demostraron en los vestuarios del Estadio Unión Tarma.
Es que en varias cuentas de Instagram de los jugadores de Universitario se pudieron ver los festejos en los vestuarios. Hubo bailes, ‘trencitos’ y hasta dedicatorias de varios de ellos para sus críticos. Mucha alegría y ‘devolución de gentilezas’.
En las redes sociales se repostearon varios videos donde se ven a los jugadores de Universitario haciendo ‘trencito’ y haciendo cánticos. De hecho, las redes sociales oficiales de la ‘U’ también mostraron algunas imágenes de ese festejo en el vestuario.
ver también
El crudo mensaje de Ureña a Alianza Lima tras el Tricampeonato de Universitario: “Viven llorando”
Jugadores contra sus críticos con mensajes polémicos
Un video que sembró polémica fue el que protagonizaron algunos jugadores como Rodrigo Ureña, Andy Polo, Edison Flores, Aldo Corzo y Álex Valera, entre otros. Es que dejaron varios mensajes contra los críticos de Universitario.
Entre los mensajes que se escucharon fueron “sigan llorando” y “les ganamos hasta las canicas”. Todos dichos contra los críticos al equipo ‘crema’, quien ha sido cuestionado durante todo el año por fallos arbitrales, por la posición del ex administrador Jean Ferrari ahora en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y por los cuestionamientos al rendimiento del primer equipo, entre otras cosas.
También la salida del equipo del Estadio Unión Tarma se hizo entre varios festejos y saltos entre jugadores, ayudantes, parte del cuerpo técnico, allegados y dirigentes. La alegría es total del lado de los ‘Merengues’.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú
|POS
|EQUIPOS
|PUNTOS
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DIF
|1
|Universitario de Deportes
|39
|15
|12
|3
|0
|18
|2
|Cusco FC
|29
|14
|9
|2
|3
|10
|3
|Alianza Lima
|24
|14
|7
|3
|4
|7
|4
|FBC Melgar
|24
|16
|6
|6
|4
|7
|5
|Sporting Cristal
|22
|14
|6
|4
|4
|11
|6
|Comerciantes Unidos
|22
|14
|6
|4
|4
|-1
|7
|Cienciano
|21
|14
|6
|3
|5
|3
|8
|ADT
|21
|14
|6
|3
|5
|-1
|9
|Deportivo Garcilaso
|21
|15
|5
|6
|4
|-2
|10
|Los Chankas
|21
|13
|7
|0
|6
|-8
|11
|Alianza Atlético
|16
|14
|4
|4
|6
|1
|12
|Sport Huancayo
|15
|15
|4
|3
|8
|-2
|13
|Atlético Grau
|15
|14
|4
|3
|7
|-2
|14
|Sport Boys
|15
|14
|4
|3
|7
|-7
|15
|Ayacucho FC
|14
|14
|4
|2
|8
|-8
|16
|Alianza Universidad
|13
|14
|4
|1
|9
|-12
|17
|UTC
|12
|14
|3
|3
|8
|-6
|18
|Juan Pablo II College
|11
|14
|2
|5
|7
|-8