Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Universitario
Universitario

¿Suena a despedida? La reflexión de Edison Flores luego de ser tricampeón con Universitario: “Gané todo lo que tenía que ganar”

Uno de los máximos referentes de la 'U' habló luego de conseguir un nuevo título nacional y podría entenderse como una especie de adiós. ¿Lo quiso dar a entender?

Por Renato Pérez

Edison Flores, jugador de Universitario.
© Captura 'GOLPERU'Edison Flores, jugador de Universitario.

Edison Flores representa ser uno de los jugadores que supo regresar al club de sus amores para quedar en la historia y así lo viene consiguiendo durante los últimos años. Hoy se proclamó tricampeón nacional con Universitario de Deportes y, a pesar de no atravesar un buen momento futbolístico, sigue siendo uno de los máximos referentes del plantel por su jerarquía. Ahora, unas recientes palabras podrían tomarse con un cierto tono de despedida o de ciclo cumplido.

Publicidad

¿Será realmente cierto que Edison Flores quiso dar a entender que estaría llegando al final de su estadía en Universitario de Deportes? Hasta ahora no hay ninguna confirmación al respecto, pero lo único que sí se ha podido conocer en estos momentos es que el atacante merengue se siente muy contento por lo logrado en la institución ya que su regreso fue una de las mejores decisiones que tomó al haber podido ganar todo lo que ha jugado.

“Desde que vine lo hemos ganado todo la verdad. Fue una gran decisión poder venir y ahora hemos obtenido un tricampeonato histórico para nosotros, ahora nadie puede decir que no somos los mejores de este campeonato. Nos llevamos el título con justa razón. Fuimos superiores durante todo el año. Aprovechamos los puntos que dejaron otros equipos. Fue una gran decisión poder venir. Gané todo lo que tenía que ganar”; comentó Edison Flores en charla con la prensa.

Tweet placeholder
Publicidad

Edison Flores reveló la clave del éxito en el tricampeonato de Universitario

Tras conocer que consiguieron el tricampeonato nacional al vencer por 1-2 a ADT en el Estadio Unión Tarma, Edison Flores declaró para las cámaras de ‘L1 MAX‘ y sostuvo algunas posturas muy importantes sobre la clave del éxito del equipo a lo largo de las últimas temporadas. Una de ellas es la base del plantel que año tras año se potenció con la llegada de jugadores muy importantes, además de la enorme fortaleza que han venido demostrando en distintos pasajes.

“Historia y un buen grupo. Han habido pocos cambios, se ha mantenido la base y el grupo se ha mantenido fuerte. Creo que ha habido una campaña en la que ya se veía que nuestro título ya estaba, pero gracias a Dios tengo un equipo muy fuerte mentalmente que supo luchar cada partido como si fuera una final”; enfatizó el popular ‘Orejas‘ y de esta manera ahora se dejan de lado todas aquellas hipótesis en donde la ‘U‘ fue ayudado en gran parte del campeonato.

Tweet placeholder
Publicidad

¿Hasta cuándo es el contrato de Edison Flores en Universitario?

Si bien Edison Flores regresó a Universitario de Deportes a mediados del año 2023 y desde dicho momento fue clave en los títulos del equipo, pese a que ahora último perdió un poco de espacio en las planificaciones estelares de Jorge Fossati, recientemente renovó su vínculo contractual y firmó hasta diciembre del 2028. Es decir, todavía tendría un buen tramo para seguir jugando en el equipo de sus amores, así que veremos cuál son sus proyecciones futbolísticas y qué decide pensando en un futuro cercano.

Fuente: Universitario
Fuente: Universitario
Así fue el festejo de Universitario en el vestuario tras el tricampeonato: “Sigan llorando” y “les ganamos hasta las canicas”

ver también

Así fue el festejo de Universitario en el vestuario tras el tricampeonato: “Sigan llorando” y “les ganamos hasta las canicas”

“El Señor de los Milagros tiene a su preferido en octubre”: Franco Velazco se acordó de Alianza Lima tras el ‘Tri’ de Universitario

ver también

“El Señor de los Milagros tiene a su preferido en octubre”: Franco Velazco se acordó de Alianza Lima tras el ‘Tri’ de Universitario

renato pérez
Renato Pérez
Lee también
Se quiere ganar el puesto: Kenji Cabrera volvió a marcar en la MLS con Vancouver Whitecaps
Peruanos en el exterior

Se quiere ganar el puesto: Kenji Cabrera volvió a marcar en la MLS con Vancouver Whitecaps

¿Lo llamarán a la Selección Peruana? Con gol de Jeriel De Santis Caracas FC volvió a ganar
Peruanos en el exterior

¿Lo llamarán a la Selección Peruana? Con gol de Jeriel De Santis Caracas FC volvió a ganar

Así fue el festejo de Universitario en el vestuario tras el tricampeonato: "Sigan llorando"
Universitario

Así fue el festejo de Universitario en el vestuario tras el tricampeonato: "Sigan llorando"

"El Señor de los Milagros tiene a su preferido": Velazco se acordó de Alianza tras el 'Tri' de la 'U'
Liga 1

"El Señor de los Milagros tiene a su preferido": Velazco se acordó de Alianza tras el 'Tri' de la 'U'

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo