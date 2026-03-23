Rodrigo Ureña le cerró las puertas de volver a Universitario: “Terminó muy mal”

Uno de los jugadores que demostró mucho en su momento con Universitario de Deportes es Rodrigo Ureña. Uno de los grandes pilares del conjunto ‘crema’ en el tricampeonato. Se convirtió en el ancla del equipo gracias a su juego fuerte, el liderazgo que tenía, así como también su buena salida de balón. No obstante, su vuelta a Ate es algo que por ahora se ve imposible.

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Lo que se ha podido conocer por el periodista Gustavo Peralta es una relación de Ureña con Universitario. Para ser más específicos con Álvaro Barco, con el cual no se dio una relación muy buena. Más que todo, ya que el chileno sintió que no era querido por el Director Deportivo, así que pisar Ate con él tomando decisiones es algo imposible que se de.

“Ureña con Barco no vuelve a la U. La relación Ureña-Barco terminó muy mal. No hay forma, con Álvaro Barco se rompió la relación. Siente Ureña que Barco no lo quería, Barco cree que fue una negociación que no se dio por las exigencias de Ureña, son posiciones distintas. Además en el fútbol colombiano está en otro nivel”, explicó el periodista en Modo Fútbol.

Hoy posiblemente el cuadro de Universitario de Deportes extrañe un poco lo que le puede dar un jugador como Ureña. Más que todo por el liderazgo que impartía dentro de la cancha. Jesús Castillo ha mejorado su nivel, pero todavía no llega a ser un líder.

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Los números de Rodrigo Ureña en Universitario

Rodrigo Ureña llegó a Universitario de Deportes en el año 2023 procedente de Deportes Tolima. En este caso es un jugador que fue fichado por Manuel Barreto, que lo trajo bajo las órdenes de Carlos Compagnucci que en ese momento era el DT en el cuadro ‘crema’.

Rodrigo Ureña en Universitario (Foto: Universitario).

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Universitario se convirtió en el equipo más importante en la carrera del chileno. Esto por el hecho que logró 3 títulos al salir campeón de la Liga 1 desde el 2023 al 2025. Mientras tanto, en la cancha disputó 99 partidos, anotó solo 2 goles y dio 6 asistencias en 7559 minutos según Transfermarkt.

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