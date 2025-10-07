La posible candidatura de Martín Demichelispara asumir la dirección técnica de la Selección Peruana ha encendido una fuerte polémica en el ámbito futbolístico nacional. Esta información, inicialmente filtrada por el reconocido periodista deportivo Horacio Zimmermann, cayéndole la responsabilidad de Jean Ferrari, Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol. Desatará un debate encendido sobre la idoneidad del estratega argentino para liderar a la ‘Blanquirroja’ en el crucial camino hacia las Eliminatorias 2030.

El perfil polémico de Martín Demichelis

La principal fuente de esta controversia radica en su historial reciente, caracterizado por salidas abruptas y conflictivas, así como por la generación de divisiones y quiebres en los vestuarios de sus anteriores equipos, River Plate y Rayados de Monterrey. En River Plate, a pesar de haber conquistado títulos importantes en 2023, el ciclo de Demichelis estuvo lejos de ser un camino de rosas. Su gestión culminó en una forzada renuncia, detonada por un polémico “off the record” en el que el técnico realizó críticas veladas a figuras emblemáticas del plantel, como el experimentado Enzo Pérez.

Este incidente, que trascendió rápidamente a la prensa, fracturó de manera irreparable la relación con la apasionada hinchada ‘millonaria’ y, lo que es aún más grave, con el propio vestuario. A la tensión generada por sus declaraciones se sumaron tempranas eliminaciones en competiciones internacionales, lo que exacerbó el descontento de la afición. La combinación de estos factores resultó en una salida pactada por “común acuerdo”, aunque en realidad, la presión interna y externa hicieron insostenible su continuidad. Este episodio dejó una marca indeleble en su reputación, evidenciando una dificultad para manejar grupos y mantener la armonía dentro de un equipo de alta competencia.

Martín Demichelis estuvo en Monterrey. (Photo by Manuel Velasquez/Getty Images)

Pasado reciente de Martín Demichelis

La incursión de Demichelis en el fútbol mexicano, al mando de Rayados de Monterrey, fue aún más breve y, si cabe, más turbulenta que su paso por River Plate. En mayo de 2025, su gestión llegó a su fin de manera abrupta, con su destitución tras una vergonzosa eliminación en los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga MX. Lo más alarmante de esta eliminación fue la forma en que se produjo: el equipo, a pesar de contar con una ventaja considerable y superioridad numérica en el campo, fue incapaz de mantener el resultado, dejando escapar la clasificación de manera inexplicable.

Nuevamente, los reportes desde México apuntaron a un “vestidor roto” y a la existencia de fuertes altercados internos. Un incidente particularmente relevante fue un supuesto enfrentamiento con el mediocampista español Sergio Canales, quien habría cuestionado públicamente el estilo de dirección del técnico argentino, evidenciando la falta de conexión y liderazgo dentro del grupo. Este nuevo fracaso, sumado a las polémicas anteriores, consolidó la imagen de un entrenador propenso a generar fricciones internas y a no lograr establecer un ambiente de trabajo cohesivo.

Jean Ferrari deberá tomar una decisión

A pesar de estos antecedentes que dibujan un perfil de ciclos cortos y conflictos internos, Jean Ferrari, en su rol dentro de la FPF, ha defendido públicamente la búsqueda de un técnico de “jerarquía internacional” para la Selección Peruana. Sin embargo, la posible elección de Demichelis presenta un desafío significativo para la federación. La FPF se enfrenta a la difícil tarea de justificar ante una afición ya de por sí exigente y desconfiada, la contratación de un perfil tan divisivo como el de Demichelis.