Williams Riveros volvió a hacer un gesto impresionante después de faltarle el respeto a los hinchas

El fútbol ofrece redenciones inmediatas y Williams Riveros parece haber aprovechado la suya en la Copa Libertadores. Tras el triunfo de Universitario ante Nacional, el defensor paraguayo sorprendió a todos con un gesto de agradecimiento y respeto hacia las cuatro tribunas del Estadio Monumental.

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Esta actitud marca un contraste absoluto con lo sucedido recientemente en el torneo local frente a Alianza Atlético de Sullana. En aquel partido, el popular “Jerarquía” salió del campo haciendo gestos de silencio a la hinchada merengue, un acto que fue calificado como una falta de respeto horrible hacia quienes pagan su entrada.

Del silencio en Sullana a los aplausos ante Nacional

La actuación de Riveros ante Nacional no solo fue sólida en lo defensivo, sino también en lo actitudinal. Al finalizar el encuentro, el zaguero se tomó el tiempo de reconocer el aliento constante, buscando sanar la herida abierta tras su polémico cruce con la fanaticada en Sullana.

Aquel desplante ante Alianza Atlético había dejado al paraguayo en el ojo de la tormenta, siendo señalado por su falta de profesionalismo ante la crítica. Pasar de mandar a callar a la gente a rendirse ante su apoyo en una noche de Copa representa un giro de 180 grados en su comportamiento.

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Una reacción que divide a la hinchada crema

A pesar de la victoria y el buen gesto, las redes sociales reflejan una profunda división de opiniones entre los seguidores merengues. Mientras algunos valoran el cambio de actitud y el compromiso internacional, otros no olvidan que el respeto debe ser una constante y no depender del resultado.

El reto para Williams Riveros será mantener esta postura de humildad en los próximos desafíos de la temporada 2026. La reconciliación total solo llegará si el defensor demuestra que lo visto ante Nacional es un cambio real y no solo un gesto momentáneo para calmar las aguas.

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