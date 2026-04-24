El buen arranque de la nueva etapa en Universitario, con victoria ante Deportivo Garcilaso, sigue dejando reacciones dentro del plantel. Esta vez fue Caín Fara quien tomó la palabra.

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En diálogo con RPP Deportes, el defensor Caín Fara se refirió al impacto que ha tenido Jorge Araujo en su primer partido como técnico interino, dejando abierta la posibilidad de que continúe en el cargo.

“‘Coco’ Araujo transmite mucho el sentido de pertenencia de Universitario. Si la directiva decide que se quede, bienvenido sea, pero si no, siempre va a ser parte del club y estará cerca del plantel”, señaló, valorando su vínculo con la institución.

Así, en Universitario el mensaje es claro: respaldo al nuevo aire con Jorge Araujo, pero también conciencia de que los resultados siguen siendo el factor determinante y más en Copa Libertadores.

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Caín Fara festejando con Jorge ‘Coco’ Araujo tras un partido de Universitario en el Monumental. (Foto: Liga 1)

Caín Fara fue sincero sobre la salida de Javier Rabanal

Además, Caín Fara también fue consultado por la salida de Javier Rabanal: “En el fútbol mandan los resultados y son cosas que pueden pasar. La ‘U’ es un club grande y te exige buenos resultados todo el tiempo”, explicó.

Finalmente, Caín Fara fue directo al momento que marcó el quiebre en el proceso de Javier Rabanal con Universitario: “La derrota en la Copa no la esperábamos y la caída en Arequipa terminó decidiendo la salida de Rabanal”.

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El fuerte abrazo entre Caín Fara y Javier Rabanal tras un triunfo de Universitario en el Monumental. (Foto: Universitario)

¿Cuánto vale actualmente Caín Fara?

Caín Fara vale 250 mil euros a sus actuales 32 años, según información oficial de Transfermarkt.

¿Hasta cuándo Caín Fara tiene contrato con Universitario?

Caín Fara tiene contrato oficial con Universitario hasta diciembre del 2026, aunque el defensor quiere renovar con los cremas.

Datos claves

Caín Fara respaldó la continuidad de Jorge Araujo resaltando su sentido de pertenencia con Universitario.

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El defensor atribuyó la salida de Javier Rabanal a la derrota sufrida en Arequipa.