Pese a estar cerca del tricampeonato, hinchas de Universitario piden resolver esto para 2026: “La mayor falencia”

Universitario de Deportes le ganó a Ayacucho FC para acercarse al tricampeonato nacional. Fue victoria por 2-1 en el Estadio Nacional en el partido que cerró la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Si bien todo fue festejo de parte del conjunto ‘crema’, algunos hinchas piden recaudos y solucionar algunos problemas que ha evidenciado el equipo de Jorge Fossati.

El título del Torneo Clausura 2025 está cada vez más cerca y podría darse en Tarma en el partido ante ADT el próximo domingo 26 de octubre. Sin embargo, muchos aficionados ya dan por hecho el tricampeonato y ya piensan en el 2026 donde quieren que se solucionen algunas falencias.

Hinchas de Universitario piden solucionar falencia del equipo

Es que Ayacucho le complicó el partido a la ‘U’ a partir del gol convertido por el colombiano Juan Lucumí. Su potencia y velocidad permitieron que le gane la posición a un Williams Riveros, quien terminó en el suelo y no pudo sacarle el balón. Así fue como logró el empate de forma inesperada.

Hubo críticas a Riveros debido al gol de Lucumí (X).

Precisamente, la velocidad y la “lentitud” de los defensores es una preocupación de los hinchas de Universitario, algo que piden una solución para la temporada 2026. “Lucumí es rápido y esa es la mayor falencia de nuestra defensa, es increíble que cualquier jugador veloz nos complique“, deslizó un hincha.

Los hinchas de Universitario temen por la lentitud en defensa (X @DiegoRojas2903).

Muchos hinchas cuestionaron a Williams Riveros por la lentitud en la marca de Lucumí. “Tiene garra, pero le falta velocidad” o “es muy lento para ser líbero, Santamarina es más rápido“, apuntaron algunos hinchas. Evidentemente, la defensa es un tema que preocupa de cara a futuro.

¿Universitario se reforzará en defensa para 2026?

Hasta el momento, desde Universitario no hay novedades sobre refuerzos para la temporada 2026. En la defensa, todo dependerá de posibles salidas una vez que termine el Torneo Clausura.

La única salida potable sería la de César Inga, aunque sea más un lateral-volante para Jorge Fossati, pese a que tuvo buenas actuaciones jugando como stopper. Según su representante, en declaraciones a distintos medios, tiene intereses desde la MLS, el fútbol mexicano y hasta el argentino.