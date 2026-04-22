Horacio Calcaterra tuvo su primer partido como titular en esta temporada 2026 y respondió a la altura. Fue gran figura en el triunfo de Universitario de Deportes por 4-1 ante Deportivo Garcilaso en el duelo pendiente de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. Tras el encuentro, habló con L1MAX donde destacó al entrenador interino, Jorge ‘Coco’ Araujo.

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Universitario tuvo su primer partido bajo la dirección interina del ‘Coco’ Araujo, luego del despido de Javier Rabanal. Una de las primeras decisiones firmes que tomó el entrenador fue la titularidad de Horacio Calcaterra en el mediocampo. Lo hizo de gran manera y terminó como figura.

Los buenos destellos de ‘Calca’ provocaron que desde la transmisión de L1MAX lo elijan el mejor jugador del partido. Por eso, fue a la entrevista post partido con Gustavo Peralta donde brindó sus sensaciones y, lo primero que hizo, fue agradecer la confianza de Araujo.

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“Agradezco a Coco Araujo la confianza, hacía mucho que no jugaba. Sabía que un poco me iba a costar. Pero creo que el equipo hizo un buen partido, pudimos sacar la ventaja en el primer tiempo; ya en el segundo tuvimos varias llegadas y pudimos ampliar el marcador”, resumió respecto al triunfo ante Garcilaso.

El volante de 37 años reconoció el respaldo y el cariño de sus jugadores, claves para salir con confianza al campo y demostrar que la ‘U’ aún tiene el rendimiento que lo volvió el tricampeón nacional.

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“Sabíamos que teníamos que mejorar un poco la pelota parada, volvimos a hacer un poco lo que veníamos haciendo. Era lavarnos la cara de la última derrota, el equipo está enfocado en ir acortando distancia con los de arriba y seguir sumando”, expresó ‘Calca’.

Las estadísticas de Horacio Calcaterra en el triunfo de Universitario 4-1 ante Deportivo Garcilaso

Horacio Calcaterra completó un partido de 74 minutos antes de ser reemplazado por Héctor Fértoli. Completó una gran actuación, calificada con 7.9 de puntuación por el destacado portal de estadísticas Sofascore.

Entre sus estadísticas más destacadas, tuvo 66 toques de balón, 2 pases claves, 42 de 49 pases completados para un 86% de efectividad. Tuvo un tiro a puerta que fue bien detenido por el arquero Patrick Zubczuk. En defensa, contribuyó con 4 jugadas, ganó 4 de 6 duelos en el suelo, un duelo aéreo, completó también una intercepción y 2 despejes.

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¿Cuándo es el próximo partido de Universitario de Deportes?

Universitario de Deportes vuelve a jugar por la Liga 1 el próximo domingo 26 de abril. Recibirá en el Estadio Monumental U Marathon a Alianza Atlético de Sullana por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. El duelo comenzará a las 18:00 horas y se podrá ver en vivo por L1MAX y L1 Play.

En tanto, tras este partido, se le vendrá un duelo decisivo por Copa Libertadores. Jugará como local ante Nacional de Uruguay el próximo miércoles 29 de abril desde las 21:00 horas con la obligación de ganar para seguir con posibilidades de clasificación a octavos de final.

Datos claves

Triunfo 4-1: Horacio Calcaterra destacó en la victoria de Universitario ante Deportivo Garcilaso.

Horacio Calcaterra destacó en la victoria de Universitario ante Deportivo Garcilaso. Puntuación de 7.9: El volante logró 86% de efectividad en pases durante 74 minutos.

El volante logró 86% de efectividad en pases durante 74 minutos. 26 de abril: Universitario enfrentará a Alianza Atlético a las 18:00 horas.