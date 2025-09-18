¿Se queda o se va? Franco Velazco reveló el futuro de Jorge Fossati en Universitario

Universitario atraviesa un gran momento futbolístico, consolidándose en la cima del Torneo Clausura y posicionándose como uno de los principales candidatos al título de la Liga 1 2025.

Sin embargo, mientras el equipo lucha por el campeonato, la dirigencia ya comienza a proyectar lo que será la siguiente temporada.

En ese contexto, una de las dudas que surge es la continuidad de Jorge Fossati al mando del cuadro ‘crema’. Al respecto, Franco Velazco fue claro y directo en sus declaraciones.

¿Qué dijo Franco Velazco sobre Jorge Fossati?

Franco Velazco, administrador de la ‘U’, fue consultado por las recientes declaraciones del estratega uruguayo y si desde la interna ya han definido su continuidad para el próximo año.

“En la ‘U’, nosotros lo que priorizamos siempre es el tema de los resultados y el logro de los objetivos que nos hemos puesto para fin de año, salir campeón del apertura y clausura, clasificar a octavos de Copa Libertadores, algo que hemos logrado. Uno de los objetivos es salir tricampeón, ese es el objetivo que tiene el comando técnico“, expresó en diálogo con ‘Tiempo Crema’.

Velazco lanzó advertencia a Fossati

Posterior a ello, el directivo indicó que, al término de la temporada, será necesario realizar una evaluación del trabajo realizado y lanzó una advertencia al ‘Nonno’, señalando que si los resultados no acompañan, “la situación podría modificarse”.

“Veremos a fin de año si se dieron estos resultados y cómo se dieron. Como él dijo, renovamos el enamoramiento. Hoy todos estamos enamorados, pero si me rompe el corazón a fin de año, las cosas pueden cambiar“, sentenció.

Las declaraciones de Jorge Fossati sobre su futuro

Días atrás, Jorge Fossati fue consultado sobre su continuidad y recordó que tiene vínculo con Universitario hasta fines de 2026. Sin embargo, también enfatizó que la decisión de seguir dependerá de un acuerdo mutuo entre ambas partes.

“El vínculo con Universitario es hasta que los dos sigamos enamorados. Creo que va hasta el 2026, pero eso no me limita para nada, ni quiero que limite a nadie. Siempre que nos hablemos con honestidad, el amor va a continuar”, expresó en primera instancia.

Asimismo, agregó lo siguiente: “Yo me fui en su momento no por dejar de tenerle amor a Universitario, sino por ir a la Selección. Si no hubiera amor mutuo, ni ellos hubieran querido que vuelva, ni yo hubiera regresado“.

